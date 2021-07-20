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Дмитро Кудрявцев |

Шукатимуть інші команди: Луческу достроково відправить до Києва шістьох гравців

Мірча Луческу

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу не розраховує на шістьох футболістів, які зараз знаходяться в розташуванні команди на навчально-тренувальних зборах в Швейцарії.

Вже найближчим часом гравці повернуться в українську столицю, де займуться пошуками нових варіантів для працевлаштування.

Зокрема, на міні-зборі в Австрії, куди біло-сині переїдуть зі Швейцарії вже завтра, не прийматимуть участі нападник Владислав Супряга та нігерійський атакуючий півзахисник Беніто.

Обидва футболіста не потрапили навіть у заявку на сьогоднішній матч проти Атлетика з Більбао, який кияни програли з рахунком 0:1.

Прізвища ще чотирьох гравців, які не входять в плани Луческу на сезон, поки що не відомі.

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На останньому зборі чемпіони та володарі кубка України проведуть два контрольні матчі.

Станом на 23 липня запланована гра з берлінським Уніоном в місті Кематен, а 26 липня в Куфштайні Динамо зіграє проти іспанського Вільярреалу.

Після цього матчу команда повернеться до Києва, де продовжить готуватися до матчу другого туру УПЛ проти Вереса, який запланований на 1 серпня.

Джерело: Meta-ratings

Фото: прес-служба Динамо Київ

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