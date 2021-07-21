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Факты / Спорт
Софія Зінов'єва |

В сборной Чехии третий случай коронавируса — спортсмена сняли с Олимпиады

Олімпійські ігри

На Олимпийских играх в Токио зафиксировали уже третий случай коронавируса среди спортсменов.

Положительный тест на Covid-19 сдал чешский игрок в настольный теннис Павел Сиручек, сообщила Федерация настольного тенниса Чехии.

Теперь спортсмен будет проходить регулярное медицинское обследование, его уже поместили на самоизоляцию.

Другие участники сборной, контактировавших в Павлом Сиручеком, проходят дополнительные тесты на выявление коронавируса.

Из-за этого сборная Чехии по настольному теннису будет выступать в неполном составе, ее будут представлять только два игрока.

Это не первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Олимпийской деревне. Первые два также зафиксировали у чешских спортсменов — Ондржея Перушича (игрока в пляжный волейбол) и тренера Симона Науши.

15 июля на самоизоляцию попала и украинская спортсменка Виктория Ус.

Коронавирус у девушки пока не подтвердили, но она летела в Токио на одном борту с больными коронавирусом пассажирами.

Это обнаружили уже через шесть дней после прилета на Олимпийские игры 2020.

Источник: Федерация настольного тенниса Чехии

Фото: Dreamstime

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