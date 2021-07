Сегодня, 23 июля, прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2020. Торжественное мероприятие посвященное Олимпиаде началось в 14.00 по киевскому времени в Токио и длилось более трех часов.

Факты ICTV предлагают пересмотреть описание всех главных событий на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр, а также яркие фото.

Открытие прошло на Новом национальном стадионе Японии, который построили специально к Играм-2020.

Церемония началась с яркого фейерверка. Затем началось шоу.

Так, зрителям напомнили, в каких условиях пришлось спортсменам готовиться к этим соревнованиям и с какими трудностями они столкнулись из-за пандемии коронавируса.

После этого знаменитые спортсмены и врачи, благодаря которым и состоялась Олимпиада в Токио, вынесли государственный флаг.

Интересно, что во время церемонии открытия Олимпиады-2020 на стадион вынесли еще и деревянные олимпийские кольца, которые имеют символическую историю.

Дело в том, что для их изготовления использовали дерево, которое привезли спортсмены с Олимпиады 1964 в Токио.

Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020

The wood used to make the Olympic Rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games. ????????#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DFeMAmF28Y

— Olympics (@Olympics) July 23, 2021