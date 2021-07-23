Сегодня, 23 июля, прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2020. Торжественное мероприятие посвященное Олимпиаде началось в 14.00 по киевскому времени в Токио и длилось более трех часов.
Факты ICTV предлагают пересмотреть описание всех главных событий на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр, а также яркие фото.
Открытие прошло на Новом национальном стадионе Японии, который построили специально к Играм-2020.
Церемония началась с яркого фейерверка. Затем началось шоу.
Так, зрителям напомнили, в каких условиях пришлось спортсменам готовиться к этим соревнованиям и с какими трудностями они столкнулись из-за пандемии коронавируса.
После этого знаменитые спортсмены и врачи, благодаря которым и состоялась Олимпиада в Токио, вынесли государственный флаг.
The Japanese national flag enters the stadium. ???????? #JPN | #OpeningCeremony | #Tokyo2020 | #StrongerTogether pic.twitter.com/lurGDr7ACf
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
Интересно, что во время церемонии открытия Олимпиады-2020 на стадион вынесли еще и деревянные олимпийские кольца, которые имеют символическую историю.
Дело в том, что для их изготовления использовали дерево, которое привезли спортсмены с Олимпиады 1964 в Токио.
Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020
The wood used to make the Olympic Rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games. ????????#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DFeMAmF28Y
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
Вскоре на сцене хореографы исполнили танец смерти в память о погибших.
Также помянули минутой молчания жертв теракта на Олимпиаде 1972 в немецком Мюнхене. В результате чего пострадали 17 человек, из них 11 — это представители сборной Израиля.
Далее появилась сцена посвященная Деревянному веку, который длился в Японии более 250 лет. В то время расцветала японская литература и искусство.
После впечатляющего шоу наступил парад спортсменов. Около 11 тыс. атлетов из более 200 стран примут участие в соревнованиях, где будут бороться за олимпийское чемпионство.
На фоне выхода сборных играл оркестр, а на экране показывали кадры Игр прошлых лет.
Через социальную дистанцию в связи с пандемией парад атлетов продлили на полчаса, поэтому и церемония длилась дольше.
Атлеты каждой страны выходили в ярких формах. Отличились и украинские спортсмены, которые решительно прошлись парадом на стадионе.
Одна из команд прошлась на параде без названия, флага и национального гимна.
Также будет выступать в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде знаменитый атлет с Тонга Пита Тауфатофуа. На параде он появился в эффектной форме.
Rio 2016 ✅
PyeongChang 2018 ✅
Tokyo 2020✅
If it ain’t broke, don’t fix it. ???? #OpeningCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/wEN8eg08YW
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
В 16.49 на стадион вышла команда Японии, которая и закрыла парад атлетов.
The hosts are in the house! #JPN
The athletes of the #Tokyo2020 host nation, Japan, enter the stadium, led by wrestler Susaki Yui and basketball player Hachimura Rui. ????????#OpeningCeremony #StrongerTogether @Japan_Olympic pic.twitter.com/4Io7QcroEi
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
После этого участники дали олимпийскую клятву о том, что они честно будут бороться за медали.
Затем выступил император Японии Нарухито, который официально объявил об открытии Олимпийских игр 2020.