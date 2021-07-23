Сегодня, 23 июля, прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2020. Торжественное мероприятие посвященное Олимпиаде началось в 14.00 по киевскому времени в Токио и длилось более трех часов.

Факты ICTV предлагают пересмотреть описание всех главных событий на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр, а также яркие фото.

Открытие прошло на Новом национальном стадионе Японии, который построили специально к Играм-2020.

Церемония началась с яркого фейерверка. Затем началось шоу.

Так, зрителям напомнили, в каких условиях пришлось спортсменам готовиться к этим соревнованиям и с какими трудностями они столкнулись из-за пандемии коронавируса.

После этого знаменитые спортсмены и врачи, благодаря которым и состоялась Олимпиада в Токио, вынесли государственный флаг.

Интересно, что во время церемонии открытия Олимпиады-2020 на стадион вынесли еще и деревянные олимпийские кольца, которые имеют символическую историю.

Дело в том, что для их изготовления использовали дерево, которое привезли спортсмены с Олимпиады 1964 в Токио.

Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020 The wood used to make the Olympic Rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games. ????????#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DFeMAmF28Y — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Вскоре на сцене хореографы исполнили танец смерти в память о погибших.

Также помянули минутой молчания жертв теракта на Олимпиаде 1972 в немецком Мюнхене. В результате чего пострадали 17 человек, из них 11 — это представители сборной Израиля.

Далее появилась сцена посвященная Деревянному веку, который длился в Японии более 250 лет. В то время расцветала японская литература и искусство.

После впечатляющего шоу наступил парад спортсменов. Около 11 тыс. атлетов из более 200 стран примут участие в соревнованиях, где будут бороться за олимпийское чемпионство.

На фоне выхода сборных играл оркестр, а на экране показывали кадры Игр прошлых лет.

Через социальную дистанцию в связи с пандемией парад атлетов продлили на полчаса, поэтому и церемония длилась дольше.

Атлеты каждой страны выходили в ярких формах. Отличились и украинские спортсмены, которые решительно прошлись парадом на стадионе.

Одна из команд прошлась на параде без названия, флага и национального гимна.

Также будет выступать в соревнованиях по тхэквондо на Олимпиаде знаменитый атлет с Тонга Пита Тауфатофуа. На параде он появился в эффектной форме.

В 16.49 на стадион вышла команда Японии, которая и закрыла парад атлетов.

The hosts are in the house! #JPN The athletes of the #Tokyo2020 host nation, Japan, enter the stadium, led by wrestler Susaki Yui and basketball player Hachimura Rui. ????????#OpeningCeremony #StrongerTogether @Japan_Olympic pic.twitter.com/4Io7QcroEi — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

После этого участники дали олимпийскую клятву о том, что они честно будут бороться за медали.

Затем выступил император Японии Нарухито, который официально объявил об открытии Олимпийских игр 2020.