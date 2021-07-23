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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Танець смерті, феєрверки та парад атлетів: як пройшла церемонія відкриття Олімпіади-2020

церемонія відкриття олімпіади 2020

Сьогодні, 23 липня, пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020. Урочистий захід присвяченний Олімпіаді розпочався о 14.00 за київським часом у Токіо і тривав понад три години.

Факти ICTV пропонують переглянути опис усіх головних подій на урочистій церемонії відкриття Олімпійських ігор, а також яскраві фото.

Відкриття пройшло на Новому національному стадіоні Японії, який побудували спеціально до Ігор-2020.

Церемонія розпочалась із яскравого феєрверку. Потім почалося шоу.

Так, глядачам нагадали, в яких умовах довелося спортсменам готуватися до цих змагань і з якими труднощами вони зіткнулися через пандемію коронавірусу.

Після цього знамениті спортсмени та лікарі, завдяки яким і відбулася Олімпіада в Токіо, винесли державний прапор.

Цікаво, що під час церемонії відкриття Олімпіади-2020 на стадіон винесли ще й дерев’яні олімпійські кільця, які мають символічну історію.

Річ у тім, що для їх виготовлення використовували дерево, яке привезли спортсменами з Олімпіади 1964 в Токіо.

Невдовзі на сцені хореографи виконали танець смерті у память про загиблих.

Також пом’янули хвилиною мовчання жертв теракту на Олімпіаді 1972 у німецькому Мюнхені. Унаслідок цього постраждали 17 осіб, із них 11 – це представники збірної Ізраїлю.

Далі з’являється сцена присвячена Дерев’яному століттю, яке тривало у Японії понад 250 років. У той час розквітала японська література і мистецтво.

Після вражаючого шоу настав парад спортсменів. Близько 11 тис. атлетів з понад 200 країн візьмуть участь в змаганнях, де боротимуться за олімпійське чемпіонство.

На тлі виходу збірних грав оркестр, а на екрані демонстрували кадри Ігор минулих років.

Через соціальну дистанцію у зв’язку з пандемією парад атлетів продовжили на півгодини, тому і церемонія тривала довше.

Атлети кожної країни учасниці Ігор-2020 виходили у яскравих формах. Відзначились і українські спортсмени, які рішуче пройшлися парадом на стадіоні.

збірна україни олімпіада

Одна із команд пройшлася парадом без назви, прапора та національного гімну.

Також виступатиме в змаганнях з тхеквондо на Олімпіаді знаменитий атлет з Тонга Піта Тауфатофуа. На параді він з’явився в ефектній формі.

О 16.49 на стадіон вийшла команда Японії, яка і закрила парад атлетів.

Після цього учасники дали олімпійську клятву про те, що вони чесно змагатимуться за медалі.

Потім виступив імператор Японії Нарухіто, який офіційно оголосив про відкриття Олімпійських ігор 2020.

Фото: Getty Images

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