Сьогодні, 23 липня, пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020. Урочистий захід присвяченний Олімпіаді розпочався о 14.00 за київським часом у Токіо і тривав понад три години.

Факти ICTV пропонують переглянути опис усіх головних подій на урочистій церемонії відкриття Олімпійських ігор, а також яскраві фото.

Відкриття пройшло на Новому національному стадіоні Японії, який побудували спеціально до Ігор-2020.

Церемонія розпочалась із яскравого феєрверку. Потім почалося шоу.

Так, глядачам нагадали, в яких умовах довелося спортсменам готуватися до цих змагань і з якими труднощами вони зіткнулися через пандемію коронавірусу.

Після цього знамениті спортсмени та лікарі, завдяки яким і відбулася Олімпіада в Токіо, винесли державний прапор.

Цікаво, що під час церемонії відкриття Олімпіади-2020 на стадіон винесли ще й дерев’яні олімпійські кільця, які мають символічну історію.

Річ у тім, що для їх виготовлення використовували дерево, яке привезли спортсменами з Олімпіади 1964 в Токіо.

Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020

The wood used to make the Olympic Rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games. ????????#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DFeMAmF28Y

— Olympics (@Olympics) July 23, 2021