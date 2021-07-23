Сьогодні, 23 липня, пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020. Урочистий захід присвяченний Олімпіаді розпочався о 14.00 за київським часом у Токіо і тривав понад три години.

Факти ICTV пропонують переглянути опис усіх головних подій на урочистій церемонії відкриття Олімпійських ігор, а також яскраві фото.

Відкриття пройшло на Новому національному стадіоні Японії, який побудували спеціально до Ігор-2020.

Церемонія розпочалась із яскравого феєрверку. Потім почалося шоу.

Так, глядачам нагадали, в яких умовах довелося спортсменам готуватися до цих змагань і з якими труднощами вони зіткнулися через пандемію коронавірусу.

Після цього знамениті спортсмени та лікарі, завдяки яким і відбулася Олімпіада в Токіо, винесли державний прапор.

Цікаво, що під час церемонії відкриття Олімпіади-2020 на стадіон винесли ще й дерев’яні олімпійські кільця, які мають символічну історію.

Річ у тім, що для їх виготовлення використовували дерево, яке привезли спортсменами з Олімпіади 1964 в Токіо.

Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020 The wood used to make the Olympic Rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games. ????????#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DFeMAmF28Y — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Невдовзі на сцені хореографи виконали танець смерті у память про загиблих.

Також пом’янули хвилиною мовчання жертв теракту на Олімпіаді 1972 у німецькому Мюнхені. Унаслідок цього постраждали 17 осіб, із них 11 – це представники збірної Ізраїлю.

Далі з’являється сцена присвячена Дерев’яному століттю, яке тривало у Японії понад 250 років. У той час розквітала японська література і мистецтво.

Після вражаючого шоу настав парад спортсменів. Близько 11 тис. атлетів з понад 200 країн візьмуть участь в змаганнях, де боротимуться за олімпійське чемпіонство.

На тлі виходу збірних грав оркестр, а на екрані демонстрували кадри Ігор минулих років.

Через соціальну дистанцію у зв’язку з пандемією парад атлетів продовжили на півгодини, тому і церемонія тривала довше.

Атлети кожної країни учасниці Ігор-2020 виходили у яскравих формах. Відзначились і українські спортсмени, які рішуче пройшлися парадом на стадіоні.

Одна із команд пройшлася парадом без назви, прапора та національного гімну.

Також виступатиме в змаганнях з тхеквондо на Олімпіаді знаменитий атлет з Тонга Піта Тауфатофуа. На параді він з’явився в ефектній формі.

О 16.49 на стадіон вийшла команда Японії, яка і закрила парад атлетів.

The hosts are in the house! #JPN The athletes of the #Tokyo2020 host nation, Japan, enter the stadium, led by wrestler Susaki Yui and basketball player Hachimura Rui. ????????#OpeningCeremony #StrongerTogether @Japan_Olympic pic.twitter.com/4Io7QcroEi — Olympics (@Olympics) July 23, 2021

Після цього учасники дали олімпійську клятву про те, що вони чесно змагатимуться за медалі.

Потім виступив імператор Японії Нарухіто, який офіційно оголосив про відкриття Олімпійських ігор 2020.