Сьогодні, 23 липня, пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор 2020. Урочистий захід присвяченний Олімпіаді розпочався о 14.00 за київським часом у Токіо і тривав понад три години.
Факти ICTV пропонують переглянути опис усіх головних подій на урочистій церемонії відкриття Олімпійських ігор, а також яскраві фото.
Відкриття пройшло на Новому національному стадіоні Японії, який побудували спеціально до Ігор-2020.
Церемонія розпочалась із яскравого феєрверку. Потім почалося шоу.
Так, глядачам нагадали, в яких умовах довелося спортсменам готуватися до цих змагань і з якими труднощами вони зіткнулися через пандемію коронавірусу.
Після цього знамениті спортсмени та лікарі, завдяки яким і відбулася Олімпіада в Токіо, винесли державний прапор.
The Japanese national flag enters the stadium. ???????? #JPN | #OpeningCeremony | #Tokyo2020 | #StrongerTogether pic.twitter.com/lurGDr7ACf
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
Цікаво, що під час церемонії відкриття Олімпіади-2020 на стадіон винесли ще й дерев’яні олімпійські кільця, які мають символічну історію.
Річ у тім, що для їх виготовлення використовували дерево, яке привезли спортсменами з Олімпіади 1964 в Токіо.
Tokyo 1964 ➡️ #Tokyo2020
The wood used to make the Olympic Rings comes from trees grown from seeds brought by international athletes the last time Tokyo hosted the Olympic Games. ????????#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/DFeMAmF28Y
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
Невдовзі на сцені хореографи виконали танець смерті у память про загиблих.
Також пом’янули хвилиною мовчання жертв теракту на Олімпіаді 1972 у німецькому Мюнхені. Унаслідок цього постраждали 17 осіб, із них 11 – це представники збірної Ізраїлю.
Далі з’являється сцена присвячена Дерев’яному століттю, яке тривало у Японії понад 250 років. У той час розквітала японська література і мистецтво.
Після вражаючого шоу настав парад спортсменів. Близько 11 тис. атлетів з понад 200 країн візьмуть участь в змаганнях, де боротимуться за олімпійське чемпіонство.
На тлі виходу збірних грав оркестр, а на екрані демонстрували кадри Ігор минулих років.
Через соціальну дистанцію у зв’язку з пандемією парад атлетів продовжили на півгодини, тому і церемонія тривала довше.
Атлети кожної країни учасниці Ігор-2020 виходили у яскравих формах. Відзначились і українські спортсмени, які рішуче пройшлися парадом на стадіоні.
Одна із команд пройшлася парадом без назви, прапора та національного гімну.
Також виступатиме в змаганнях з тхеквондо на Олімпіаді знаменитий атлет з Тонга Піта Тауфатофуа. На параді він з’явився в ефектній формі.
Rio 2016 ✅
PyeongChang 2018 ✅
Tokyo 2020✅
If it ain’t broke, don’t fix it. ???? #OpeningCeremony #Tokyo2020 pic.twitter.com/wEN8eg08YW
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
О 16.49 на стадіон вийшла команда Японії, яка і закрила парад атлетів.
The hosts are in the house! #JPN
The athletes of the #Tokyo2020 host nation, Japan, enter the stadium, led by wrestler Susaki Yui and basketball player Hachimura Rui. ????????#OpeningCeremony #StrongerTogether @Japan_Olympic pic.twitter.com/4Io7QcroEi
— Olympics (@Olympics) July 23, 2021
Після цього учасники дали олімпійську клятву про те, що вони чесно змагатимуться за медалі.
Потім виступив імператор Японії Нарухіто, який офіційно оголосив про відкриття Олімпійських ігор 2020.