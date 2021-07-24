Сборная США провалила первый день Олимпиады-2020

Американская сборная не получила ни одной медали сегодня — в первый день Олимпиады в Токио.

Сборная США 49 лет не терпела такого поражения. Последний раз подобное фиаско случилось на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.

В первый день Игр в Токио разыгрывались 11 комплектов медалей. Никто из американских спортсменов не попал на пьедестал.

Главной сенсацией стало поражение американских лучников против Индонезии уже в первом раунде смешанного турнира.

Тяжелоатлетка Джордан Делакруз в финале сорвала все свои попытки и не оправдала статус одной из фавориток.

При этом США называют главным претендентом на победу в медальном зачете Токио.

Именно сегодня украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020, которая стала первой наградой Украины в медальном зачете.

В бою за бронзу Белодед противостояла израильтянка Шира Ришон.

20-летняя Дарья Белодед — двукратная чемпионка мира (2018, 2019), а вот олимпийская медаль стала первой в ее карьере.

А украинский дзюдоист Артем Лесюк, который выступает в весе до 60 кг, не смог пробиться в полуфинал.

Сначала в четвертьфинале украинец проиграл французу Луке Мкхейдзе, а потом не смог победить в утешительном раунде против голландского спортсмена.