Сборная США провалила первый день Олимпиады-2020

Американская сборная не получила ни одной медали сегодня — в первый день Олимпиады в Токио.
Сборная США 49 лет не терпела такого поражения. Последний раз подобное фиаско случилось на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.
В первый день Игр в Токио разыгрывались 11 комплектов медалей. Никто из американских спортсменов не попал на пьедестал.
Главной сенсацией стало поражение американских лучников против Индонезии уже в первом раунде смешанного турнира.
Тяжелоатлетка Джордан Делакруз в финале сорвала все свои попытки и не оправдала статус одной из фавориток.
При этом США называют главным претендентом на победу в медальном зачете Токио.
Именно сегодня украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2020, которая стала первой наградой Украины в медальном зачете.
В бою за бронзу Белодед противостояла израильтянка Шира Ришон.
20-летняя Дарья Белодед — двукратная чемпионка мира (2018, 2019), а вот олимпийская медаль стала первой в ее карьере.
А украинский дзюдоист Артем Лесюк, который выступает в весе до 60 кг, не смог пробиться в полуфинал.
Сначала в четвертьфинале украинец проиграл французу Луке Мкхейдзе, а потом не смог победить в утешительном раунде против голландского спортсмена.