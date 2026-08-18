Россия осенью и зимой может сосредоточить удары по украинской энергетике, системам отопления и водоснабжения, газовой инфраструктуре, а также логистическим объектам. При этом список основных целей российских атак в целом не изменится.

В ГУР назвали главные цели России для ударов осенью и зимой

В интервью РБК-Украина заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что среди приоритетных целей российских войск остаются предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные объекты, энергетическая и логистическая инфраструктура, а также АЗС. В то же время россияне продолжают наносить удары и по гражданским объектам.

Скибицкий подчеркнул, что зимой наиболее уязвимы для Украины являются электроснабжение и отопление, поэтому эти системы также могут оказаться под ударами.

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По данным разведки, Россия недавно разработала беспилотник, предназначенный для поражения опор линий электропередачи. В его крыльях расположен взрывной элемент, способный повреждать и перерезать металлические конструкции.

В ГУР также фиксируют разведывательную активность России по украинской критической инфраструктуре, в том числе с применением космических аппаратов.

Отдельной угрозой Скибицкий назвал возможные удары по системе водоснабжения. Кроме того, осенью и зимой под ударом снова могут оказаться газотранспортная система и объекты добычи газа в Полтавской и Харьковской областях, которые Россия атаковала ранее.

Могут ли россияне бить по мостам через Днепр

По словам представителя ГУР, мосты также принадлежат к критической инфраструктуре, поэтому украинская военная разведка уделяет особое внимание получению упреждающей информации о возможных планах России относительно таких объеков.

Скибицкий напомнил, что в последнее время российские войска атакуют мосты в прифронтовых регионах, в частности в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Также РФ системно наносит удары по важным мостам в Затоке и Маяках, которые являются значимыми элементами транспортной системы Украины.

– Когда объект становится наиболее критическим для нас – тогда враг начинает по нему работать, – подытожил Скибицкий.

Фото: ГУР

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