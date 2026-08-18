Владимир Кличко впервые отреагировал на внезапную смерть своей бывшей невесты Хейден Панеттьери.

Эмоциональным постом он поделился на своей странице в Instagram.

Владимир Кличко отреагировал на смерть Хейден Панеттьери

Кличко опубликовал совместное фото с Хейден и их дочерью Кайей, однако лицо девочки не показал. Владимир Кличко отметил, что их семья переживает время глубокого шока и горя.

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– Известие о трагической смерти Хейден глубоко огорчает меня. Она покинула этот мир слишком рано. Гейден, хоть и была уже не моим партнером, всегда оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи. Она построила невероятную карьеру благодаря своему огромному таланту, вместе с тем столкнувшись с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сможет стереть время, которое мы провели вместе, или то место, которое она занимала в нашей жизни, – написал Владимир.

Владимир Кличко также отметил, что бережет память о Хейден ради их общей дочери и выразил соболезнования родным и близким актрисы:

— В разговорах с нашей дочерью Кайей я всегда буду говорить о ее матери с уважением и буду хранить память о том, какой она была. Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хейден, ее друзьям и поклонникам, которые тоже скучают в это невероятно тяжелое время. Молодые и талантливые люди, как Хейден, не должны уходить из жизни так рано.

Также Кличко попросил всех уважать чувство их семьи и их приватность в этот сложный период.

— Это все, что я хотел бы сказать. Благодарю каждого, кто поддерживает нашу семью и выражает искренние соболезнования. Почивай с миром, Хейден. Пусть ты обретешь вечный покой, — трогательно подытожил Владимир Кличко.

Напомним, что о смерти Хейден Панеттьери стало известно вчера, 17 августа. Сейчас полиция устанавливает причины смерти Панеттьери. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

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