В полуфинале теннисного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио шестая ракетка мира и первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.

– В общем я знаю стиль игры этой теннисистки. Так что буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме, – говорит теннисистка.

Поделилась Элина Свитолина и впечатлениями после исторической для украинского тенниса победы в четвертьфинале одиночного разряда.

– Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей.

За возможность восстановиться и выйти на встречу в хорошей форме украинка благодарит команду.

– Я знала, что Джорджи – сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленной. Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат, – замечает она.

Элина Свитолина в четвертьфинале Олипийских игор-2020 обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4, 6:4.

Победа на этом этапе Олимпийских игр является первой в карьере Свитолиной и в истории украинского женского тенниса.

Источник: НОК

Фото: НОК