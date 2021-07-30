В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх 2020 в Токио состоялись полуфинальные соревнования по прыжкам в высоту для мужчин.

Один из лучших легкоатлетов Андрей Проценко не сумел осуществить мечту и пробиться в финал.

На соревнованиях 33-летний спортсмен уверенно пересек отметки 2.17 м, 2.21 м и 2.25 м. Однако, к сожалению, он не смог прыгнуть на 2.28 м.

Таким образом наш легкоатлет не попал в топ-12 участников, которые непосредственно перешли к следующему этапу и поборются за медали.

Андрей Проценко родом из Херсона. Он один из лучших украинских легкоатлетов.

На его счету бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы 2014 года.

Также украинец завоевал награды на различных соревнованиях и на этапах Бриллиантовой лиги.

Также сегодня не сумела пройти в финал в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м украинская олимпийская медалистка Елена Костевич. Она заняла 23-е место.

Однако накануне, 27 июля, Костевич завоевала бронзу Олимпиады-2020 в паре с Олегом Омельчуком в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд на 10 м.

Фото: ФЛАУ