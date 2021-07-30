Спортсменка з України Олена Костевич, яка бере участь у змаганнях Олімпійських ігор 2020 із кульової стрільби не пройшла другий етап кваліфікації. Українка у п’ятницю, 30 липня, змагалася зі стрільби з пістолета на дистанції 25 м.
Вона зайняла 23-е місце з 46 учасниць. Українка не змогла потрапити до топ-8 фіналісток Ігор-2020 і вибуває з турніру.
Топ-8 учасниць
- Антонаета Костадінова (Болгарія) – 591;
- Сіао Жіаруіксуан (Китай) – 587;
- Віталіна Бацарашкіна (ОКР) – 587;
- Дорі Венекамп (Німеччина) – 586;
- Ча Чен Тієн (Китайський Тайбей) – 584;
- Анна Коракакі (Греція) – 584;
- Чіа-Йин Ву (Китайський Тайбей) – 584;
- Мінджун Кім (Південна Корея) – 584;
- Олена Костевич (Україні) – 579.
Напередодні, 27 липня, Костевич здобула бронзу Олімпіади-2020 у дуеті з Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд на 10 м.
Костевич увійшла до трійки найтитулованіших олімпійських спортсменів України.
Разом із нею на другомі місці у рейтингу веслувальниця Інна Осипенко-Радомська та фехтувальниця Ольга Харлан, яка на Олімпіаді у Токіо вибула зі стартового раунду.
На рахунку 36-річної Олени Костевич уже чотири нагороди Олімпійських ігор. Останню з яких вона завоювала в парі з Омельчуком на п’ятій у своїй кар’єрі Олімпіаді.
Раніше вона вигравала золоту медаль на Іграх-2004 в Афінах, стріляючи з пістолета на 10 м. На Олімпійських іграх 2012 у Лондоні здобула дві бронзи (пістолет, 10 і 25 м).
Таким чином в активі України чотири бронзові медалі Олімпіади-2020. Нагороди здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлин, Олена Костевич/Олег Омельчук (пара зі стрільби) та плавець Михайло Романчук.