Украинский пловец Михаил Романчук квалифицировался в финал летних Олимпийских игр в плавании на дистанции 1500 м.

Спортсмен показал лучший результат в заплыве 14:45.99. Вторым до финиша добрался американец Роберт Финке (14:47.20), третье время в квалификации — у итальянца Грегорио Палтриньери (14:49.17).

В финальный заплыв на 1500 м также квалифицировался с шестым результатом еще один украинец Сергей Фролов, который показал время 14:51.83.

На дистанции 50 м вольным стилем в полуфинал квалифицировался 19-летний Владислав Бухов. Он показал время 21,73 секунды, что стало пятым результатом в квалификации среди всех участников в десяти заплывах.

Для спортсмена это время стало личным рекордом.

Всего в полуфинал на дистанции 50 м вышли 16 лучших пловцов.

Михаил Романчук уже одержал бронзовую награду на нынешних Играх в Токио. В заплыве на 800 м вольным стилем украинец показал время 7:42.33. Золотая медаль досталась американцу Роберту Финку, который справился за 7:41.87.

Сергей Фролов в финале на 800 м показал шестое время.

Фото: НОК