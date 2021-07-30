Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха не смогла выйти в финал соревнований в тройном прыжке.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне обновила свой личный рекорд в сезоне (13,91 м), но этого оказалось недостаточно для выхода в финал.

В финал в этой дисциплине вышли двенадцать лучших атлеток.

В толкании ядра завершила выступления на турнире в группе А Ольга Голодная. Она показала результат 17,15 м, заняв тринадцатое место.

Не смогла выйти в финал и украинская команда в миксте-эстафете 4х400 м. В своем забеге наши спортсмены стали шестыми, продемонстрировав одиннадцатый результат.

Нашу команду в миксте-эстафете представляли Екатерина Климюк, Алина Логвиненко, Никита Барабанов и Александр Погорилко.

Еще в утренней сессии на Олимпиаде-2020 произошла сенсация. Один из лидеров украинской сборной Андрей Проценко не сумел преодолеть квалификацию в прыжках в высоту.

Проценко не смог взять высоту 2,28 м, неудачно выполнив три попытки. Именно эта высота была проходной для выхода финала Игр в Токио. Проценко занял четырнадцатое место, не попав в топ-12.