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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Саладуха не вышла в финал ОИ-2020, показав лучший результат в сезоне

Ольга Саладуха

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха не смогла выйти в финал соревнований в тройном прыжке.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне обновила свой личный рекорд в сезоне (13,91 м), но этого оказалось недостаточно для выхода в финал.

В финал в этой дисциплине вышли двенадцать лучших атлеток.

В толкании ядра завершила выступления на турнире в группе А Ольга Голодная. Она показала результат 17,15 м, заняв тринадцатое место.

Не смогла выйти в финал и украинская команда в миксте-эстафете 4х400 м. В своем забеге наши спортсмены стали шестыми, продемонстрировав одиннадцатый результат.

Нашу команду в миксте-эстафете представляли Екатерина Климюк, Алина Логвиненко, Никита Барабанов и Александр Погорилко.

Еще в утренней сессии на Олимпиаде-2020 произошла сенсация. Один из лидеров украинской сборной Андрей Проценко не сумел преодолеть квалификацию в прыжках в высоту.

Проценко не смог взять высоту 2,28 м, неудачно выполнив три попытки. Именно эта высота была проходной для выхода финала Игр в Токио. Проценко занял четырнадцатое место, не попав в топ-12.

Фото: УНИАН

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