Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха не смогла выйти в финал соревнований в тройном прыжке.
Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне обновила свой личный рекорд в сезоне (13,91 м), но этого оказалось недостаточно для выхода в финал.
В финал в этой дисциплине вышли двенадцать лучших атлеток.
В толкании ядра завершила выступления на турнире в группе А Ольга Голодная. Она показала результат 17,15 м, заняв тринадцатое место.
Не смогла выйти в финал и украинская команда в миксте-эстафете 4х400 м. В своем забеге наши спортсмены стали шестыми, продемонстрировав одиннадцатый результат.
Нашу команду в миксте-эстафете представляли Екатерина Климюк, Алина Логвиненко, Никита Барабанов и Александр Погорилко.
Еще в утренней сессии на Олимпиаде-2020 произошла сенсация. Один из лидеров украинской сборной Андрей Проценко не сумел преодолеть квалификацию в прыжках в высоту.
Проценко не смог взять высоту 2,28 м, неудачно выполнив три попытки. Именно эта высота была проходной для выхода финала Игр в Токио. Проценко занял четырнадцатое место, не попав в топ-12.