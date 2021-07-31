Элина Свитолина прокомментировала свою историческую бронзовую победу для украинского тенниса. Шестая ракетка мира завоевала бронзу для Украины на спортивных соревнованиях в рамках Олимпийских игр 2020.
В напряженном поединке против спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной украинской теннисистке удалось одержать победу. По словам спортсменки, после проигрыша в полуфинале Олимпиады было сложно вернуться в колею.
— Я просто пыталась бороться до конца, не сдаваться, отдала просто все силы, которые остались. Первый сет был плохим с моей стороны, — отметила Свитолина.
По мнению украинки, именно характер вернул ее к матчу. Она отметила, что это невероятная победа, которая для нее много значит.
Сегодня, 31 июля, украинский ракетка Элина Свитолина встретилась в поединке Олимпийских игр с соперницей из Казахстана Еленой Рыбакиной.
Спортсменке из Украины удалось невероятное — она одержала победу и выиграла бронзовую медаль, которая стала пятой для нашего государства.
Источник: НОК Украины