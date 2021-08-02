Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся торжественной церемонией, которая состоится 8 августа 2021 года.

Торжественное событие можно будет посмотреть в прямой трансляции на UA: Перший. Начало церемонии закрытия запланировано на 13.15 по киевскому времени.

Закрытие Игр-2020 состоится на Национальном стадионе Токио, где состоялась и церемония открытия соревнований.

Летняя Олимпиада-2020 проходит в девяти префектурах Японии. На Играх-2020 к 33 олимпийским дисциплинам добавили еще пять: спортивное скалолазание, серфинг, бейсбол, скейтбординг, каратэ и софтбол. Всего разыграют 339 комплектов наград.

Соревнования проходят на 41 спортивном объекте. В пределах японской столицы размещены 33 олимпийских объекта, 20 из которых — на расстоянии восьми километров от олимпийской деревни.

Большинство спортивных площадок, где проходят Игры, сосредоточены в так называемых кластерах — Зона наследия и Зона Токийского залива.

Какой была церемония открытия?

На церемонии открытия флаги своих стран впервые несли два атлета. В Украине этого права удостоились фехтовальщик Богдан Никишин и бронзовый призер Игр-2020 в Токио по стрельбе Елена Костевич.

Спортсмены вышли на арену под музыку из японских комиксов и видеигор.

Далее детский хор с представителями разных народов исполнил легендарную композицию Джона Леннона Imagine, а затем — запустили голубей. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

Изюминкой церемонии открытия стал помпезный фейерверк, который эффектно засветился над гигантским Олимпийским стадионом.