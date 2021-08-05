В воскресенье, 8 августа, завершаются 32-е летние Олимпийские игры. Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2020 состоится на Национальном стадионе Токио.
Начало церемонии закрытия Олимпийских игр в японской столице запланировано на 13.15 по киевскому времени.
Церемония закрытия Олимпиады-2020 — онлайн-транслация
Закрытие Олимпиады-2020 состоится уже через несколько дней. Посмотреть торжественное событие можно будет с помощью онлайн-трансляции на UA: Первый.
Также закрытия Игр-2020 в Токио зрители смогут посмотреть в прямой трансляции на Общественное Спорт.
Яркие моменты на Олимпийских играх 2020
Олимпийские соревнования стартовали 23 июля. Факты ICTV предлагают вспомнить, как прошла церемония открытия Олимпиады-2020 и чем она была особенной.
Игры в Токио должны была пройти еще в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому Олимпиаду пришлось перенести.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Они борются за награды в 339 категориях и 33 видах спорта.
Нашу национальную сборную представляют 157 человек в 25 видах спорта.
По состоянию на 5 августа в топ-3 медального зачета входят Китай, США и Япония. Украина находит на 37-м месте с 12 медалями.
Победу Украине уже принесли Жан Беленюк, Парвиз Насибов, Элина Свитоина, Михаил Романчук, Людмила Лузана и другие.
Между тем сегодня Людмила Лузан добавила к украинской копилки бронзу в гребле на байдарках и каноэ на 200 м. Это первая в истории нашей страны награда в гребле.
А вчера, 4 августа, синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук первыми в украинской истории получили олимпийскую медаль в артистическом плавании.
Больше новостей об Олимпийских играх 2020 можно посмотреть в наших материалах.