Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона

Зранку 6 серпня до України повернувся олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк. Борець приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Також на батьківщину повернувся срібний призер Ігор-2020 Парвіз Насібов.

В аеропорту українських героїв зустрічали близькі друзі, родичі, а також вболівальники, відомі спортсмени та журналісти. Однак у зв’язку з карантинними обмеженнями не всіх допускали до зустрічі борців.

Гучні оплески та привітання: як зустрічали олімпійських призерів Беленюка та Насібова в Україні / 4 фотографии

Спортсменів зустрічали з квітами, кульками, плакатами та аплодисментами. Усі вигукували: Вітаємо!

Беленюк про шлях до перемоги та віру тренера

Олімпійський чемпіон зізнався, що шлях до перемоги був важким і здобув він її завдяки тренеру та команді.

– Безпосередньо перед змаганнями були травми, але я дуже вдячний тренеру та всім, хто підтримував та вірив, – сказав Беленюк.

Беленюк пригадав Олімпійські ігри-2016, коли він завоював срібло і пообіцяв у майбутньому здобути золото. На Іграх-2020 борець дотримався своєї обіцянки.

Також Беленюк розповів, кому присвятить свою нагороду – українському борцеві греко-римського стилю, олімпійському чемпіону Івану Богдану.

– Він змалечку мене виховував та вірив, що я стану чемпіоном Олімпіади. Тому я хочу присвятити цю медаль йому, – пояснив спортсмен.

Насібов пообіцяв завоювати медаль

Срібний призер Парвіз Насібов сказав, що спочатку засмутився своїм результатом. Але коли він відчув підтримку, то пообіцяв у майбутньому спробувати здобути золоту медаль.

– Спробую повторити подвиг Жана та повернутися із золотою медаллю. А зараз я щасливий. Це найкращий момент у моєму житті, – додав він.

Також Беленюк під кінець зазначив, що українці зробили крок вперед на Іграх-2020 у Токіо. Адже на рахунку національної збірної вже більше медалей, ніж було в 2016 році в Ріо.

Золота перемога Беленюка на ОІ-2020

4 серпня 30-річний борець Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Він вперше у своїй кар’єрі став олімпійським чемпіоном.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

У середу борець здолав представника Угорщини Віктора Льорінца у фінальному поєдинку з рахунком 5:1.

На шляху до перемоги Беленюк здолав чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, представника Алжиру Башида Сід Асара, а у півфіналі – хорвата Івана Гуглека.

Цікаво, що після тріумфу він із національним прапором виконав український народний танець гопак на борцівському килимі. Це для нього традиційний танець святкування перемог.

???? Український борець Жан Беленюк здобув першу для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. pic.twitter.com/VcUPGTDdZj — Шо Там? (@Sho_Tam_) August 4, 2021

На літніх Іграх-2016 у Ріо Беленюк став срібним призером змагань.

Борець є дворазовим чемпіоном світу у 2015 та 2019 роках, а також срібним та бронзовим призером (2018, 2014).

Він тричі ставав чемпіоном Європи (2014, 2016, 2019) і двічі – бронзовим призером (2012, 2021).

На його рахунку золото Європейських ігор-2019 у Мінську та срібло Європейських ігор-2015 у Баку.