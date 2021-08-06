Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Гучні оплески та привітання: як зустрічали олімпійських призерів Беленюка та Насібова в Україні

Жан Беленюк

Зранку 6 серпня до України повернувся олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк. Борець приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Також на батьківщину повернувся срібний призер Ігор-2020 Парвіз Насібов.

В аеропорту українських героїв зустрічали близькі друзі, родичі, а також вболівальники, відомі спортсмени та журналісти. Однак у зв’язку з карантинними обмеженнями не всіх допускали до зустрічі борців.

Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Жан Беленюк повернувся в Україну з Олімпіади-2020: як зустрічали олімпійського чемпіона
Гучні оплески та привітання: як зустрічали олімпійських призерів Беленюка та Насібова в Україні / 4 фотографии

Спортсменів зустрічали з квітами, кульками, плакатами та аплодисментами. Усі вигукували: Вітаємо!

Беленюк про шлях до перемоги та віру тренера

Олімпійський чемпіон зізнався, що шлях до перемоги був важким і здобув він її завдяки тренеру та команді.

– Безпосередньо перед змаганнями були травми, але я дуже вдячний тренеру та всім, хто підтримував та вірив, – сказав Беленюк.

Беленюк пригадав Олімпійські ігри-2016, коли він завоював срібло і пообіцяв у майбутньому здобути золото. На Іграх-2020 борець дотримався своєї обіцянки.

Також Беленюк розповів, кому присвятить свою нагороду – українському борцеві греко-римського стилю, олімпійському чемпіону Івану Богдану.

– Він змалечку мене виховував та вірив, що я стану чемпіоном Олімпіади. Тому я хочу присвятити цю медаль йому, – пояснив спортсмен.

Насібов пообіцяв завоювати медаль

Срібний призер Парвіз Насібов сказав, що спочатку засмутився своїм результатом. Але коли він відчув підтримку, то пообіцяв у майбутньому спробувати здобути золоту медаль.

– Спробую повторити подвиг Жана та повернутися із золотою медаллю. А зараз я щасливий. Це найкращий момент у моєму житті, – додав він.

Також Беленюк під кінець зазначив, що українці зробили крок вперед на Іграх-2020 у Токіо. Адже на рахунку національної збірної вже більше медалей, ніж було в 2016 році в Ріо.

Читайте
Здійснив дитячу мрію: Беленюк розповів про шлях до перемоги на Олімпіаді-2020 і запальний гопак

Золота перемога Беленюка на ОІ-2020

4 серпня 30-річний борець Жан Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Він вперше у своїй кар’єрі став олімпійським чемпіоном.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

У середу борець здолав представника Угорщини Віктора Льорінца у фінальному поєдинку з рахунком 5:1.

На шляху до перемоги Беленюк здолав чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, представника Алжиру Башида Сід Асара, а у півфіналі – хорвата Івана Гуглека.

Цікаво, що після тріумфу він із національним прапором виконав український народний танець гопак на борцівському килимі. Це для нього традиційний танець святкування перемог.

На літніх Іграх-2016 у Ріо Беленюк став срібним призером змагань.

Борець є дворазовим чемпіоном світу у 2015 та 2019 роках, а також срібним та бронзовим призером (2018, 2014).

Він тричі ставав чемпіоном Європи (2014, 2016, 2019) і двічі – бронзовим призером (2012, 2021).

На його рахунку золото Європейських ігор-2019 у Мінську та срібло Європейських ігор-2015 у Баку.

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка