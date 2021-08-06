В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх 2020 в Токио украинский каратист Станислав Горуна занял второе место в группе А. Таким образом спортсмен вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзу.

В первой схватке украинец боролся с японцем Кеном Нисимурой. Со счетом 2:1 Горуна вышел победителем.

Во втором поединке Горуна с минимальным преимуществом сумел вырвать победу у американца Томаса Скотта. Бой закончился со счетом 2:1.

Третий поединок против представителя Венгрии Габора Харспатаки завершился ничьей (0:0).

В заключительном поединке группы А наш каратист выступал уже в статусе полуфиналиста. Однако в этой схватке он уступил египтянину Абдалле Абдельазизу (1:4).

Таким образом Горуна с двумя победами и одной ничьей сумел выйти из группы в противостояние за медали.

В полуфинале Олимпиады-2020 украинец встретится с Рафаэлем Агаевым из Азербайджана.

Что известно о Станиславе Горуна

32-летний атлет родом со Львова. Он принимает участие в соревнованиях по каратэ в категории кумитэ до 75 кг.

Наш спортсмен один из самых известных каратистов в мире. Также он заслуженный мастер спорта Украины (2019).

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В 2021 году Горуна стал чемпионом Европы. Также на его счету победы Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года.

В 2014 году каратист стал бронзовым призером чемпионата мира. Он первый украинец, который завоевал медаль на ЧМ среди взрослых.

Шесть раз каратист одерживал победу на турнирах серии Каратэ 1 Премьер-лига: Франкфурт (2013), Дордрехт (2013), Париж (2014), Париж (2017), Стамбул (2018), Рабат (2019),

В его активе одна победа турнира серии Каратэ 1 Серия А — Сантьяго (2019).

Атлет является капитаном сборной Украины по каратэ. По состоянию на май 2021 года он идет четвертым в олимпийском рейтинге и третьим в мировом.

Фото: НОК