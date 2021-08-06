В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх 2020 в Токио украинский каратист Станислав Горуна занял второе место в группе А. Таким образом спортсмен вышел в полуфинал и обеспечил себе как минимум бронзу.
В первой схватке украинец боролся с японцем Кеном Нисимурой. Со счетом 2:1 Горуна вышел победителем.
Во втором поединке Горуна с минимальным преимуществом сумел вырвать победу у американца Томаса Скотта. Бой закончился со счетом 2:1.
Третий поединок против представителя Венгрии Габора Харспатаки завершился ничьей (0:0).
В заключительном поединке группы А наш каратист выступал уже в статусе полуфиналиста. Однако в этой схватке он уступил египтянину Абдалле Абдельазизу (1:4).
Таким образом Горуна с двумя победами и одной ничьей сумел выйти из группы в противостояние за медали.
В полуфинале Олимпиады-2020 украинец встретится с Рафаэлем Агаевым из Азербайджана.
Что известно о Станиславе Горуна
32-летний атлет родом со Львова. Он принимает участие в соревнованиях по каратэ в категории кумитэ до 75 кг.
Наш спортсмен один из самых известных каратистов в мире. Также он заслуженный мастер спорта Украины (2019).
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В 2021 году Горуна стал чемпионом Европы. Также на его счету победы Всемирных игр 2017 года и Европейских игр 2019 года.
В 2014 году каратист стал бронзовым призером чемпионата мира. Он первый украинец, который завоевал медаль на ЧМ среди взрослых.
Шесть раз каратист одерживал победу на турнирах серии Каратэ 1 Премьер-лига: Франкфурт (2013), Дордрехт (2013), Париж (2014), Париж (2017), Стамбул (2018), Рабат (2019),
В его активе одна победа турнира серии Каратэ 1 Серия А — Сантьяго (2019).
Атлет является капитаном сборной Украины по каратэ. По состоянию на май 2021 года он идет четвертым в олимпийском рейтинге и третьим в мировом.
Фото: НОК