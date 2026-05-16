Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
Взрывы в Кривом Роге: повреждена промышленная инфраструктура
16 мая раздались взрывы в Кривом Роге. Враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре, есть повреждения.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны Александр Вилкул.
Взрыви в Кривом Роге 16 мая: что известно
По словам Александра Вилкула, взрывы в Кривом Роге прогремели сегодня, 16 мая.
Враг попал ракетой по объекту промышленной инфраструктуры города.
На месте удара зафиксировано разрушение.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, в конце апреля российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога.
В результате удара было повреждено здание вокзала, в том числе окна и двери.
