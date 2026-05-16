16 мая раздались взрывы в Кривом Роге. Враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре, есть повреждения.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны Александр Вилкул.

По словам Александра Вилкула, взрывы в Кривом Роге прогремели сегодня, 16 мая.

Враг попал ракетой по объекту промышленной инфраструктуры города.

На месте удара зафиксировано разрушение.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, в конце апреля российская армия ударила по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога.

В результате удара было повреждено здание вокзала, в том числе окна и двери.

