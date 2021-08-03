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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Скандал с белорусской спортсменкой Тимановской: МОК начал расследование

Христина Тимановська

Международный Олимпийский комитет начал официальное расследование по делу белорусской спортсменки Кристины Тимановской.

Недавно атлетку после критики спортивных чиновников пытались силой вывести из Токио, где сейчас проходит Олимпиада, в Беларусь. Тимановская обратилась за помощью и попросила убежища в Польше.

Она уже получила польскую гуманитарную визу и сейчас находится в своем посольстве в столице Японии.

МОК призвал Национальный олимпийский комитет Беларуси подать свой отчет об инциденте до конца дня 3 августа.

— Нам нужно установить все факты, это может занять время. Прежде всего мы заботимся о спортсменке, — заявил представитель МОК Марк Адамс.

Беларусь объяснила свой поступок тем, что у атлетки неблагоприятное эмоционально-психологическое состояние. Ее муж, который после новостей сразу же поехал в Киев, заявил, что Тимановская чувствует себя нормально.

На инцидент отреагировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он назвал попытку вывезти спортсменку в Беларусь актом транснациональных репрессий режима Лукашенко и наступлением на свободу слова.

— Такие действия нарушают олимпийский дух, основные права и являются недопустимыми.

Скандал с Кристиной Тимановской

24-летняя белорусская атлетка Кристина Тимановская высказалась в Instagram с критикой спортивных руководителей. По ее словам, ее без предупреждения внесли в списки на соревнования в эстафете на 400 м, не поинтересовавшись готовностью и состоянием.

2 августа атлетка должна была участвовать в забеге на 200 м, однако тренеры отстранили ее от соревнований и приказали собирать вещи.

В аэропорту Тимановская обратилась за помощью в полицию — ее защитили японские власти. Подробнее о скандале с Кристиной Тимановской на Олимпиаде читайте в материале.

Источник: BBC

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