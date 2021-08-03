Скандал с белорусской спортсменкой Тимановской: МОК начал расследование

Международный Олимпийский комитет начал официальное расследование по делу белорусской спортсменки Кристины Тимановской.

Недавно атлетку после критики спортивных чиновников пытались силой вывести из Токио, где сейчас проходит Олимпиада, в Беларусь. Тимановская обратилась за помощью и попросила убежища в Польше.

Она уже получила польскую гуманитарную визу и сейчас находится в своем посольстве в столице Японии.

МОК призвал Национальный олимпийский комитет Беларуси подать свой отчет об инциденте до конца дня 3 августа.

— Нам нужно установить все факты, это может занять время. Прежде всего мы заботимся о спортсменке, — заявил представитель МОК Марк Адамс.

Беларусь объяснила свой поступок тем, что у атлетки неблагоприятное эмоционально-психологическое состояние. Ее муж, который после новостей сразу же поехал в Киев, заявил, что Тимановская чувствует себя нормально.

На инцидент отреагировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он назвал попытку вывезти спортсменку в Беларусь актом транснациональных репрессий режима Лукашенко и наступлением на свободу слова.

— Такие действия нарушают олимпийский дух, основные права и являются недопустимыми.

Скандал с Кристиной Тимановской

24-летняя белорусская атлетка Кристина Тимановская высказалась в Instagram с критикой спортивных руководителей. По ее словам, ее без предупреждения внесли в списки на соревнования в эстафете на 400 м, не поинтересовавшись готовностью и состоянием.

2 августа атлетка должна была участвовать в забеге на 200 м, однако тренеры отстранили ее от соревнований и приказали собирать вещи.

В аэропорту Тимановская обратилась за помощью в полицию — ее защитили японские власти. Подробнее о скандале с Кристиной Тимановской на Олимпиаде читайте в материале.