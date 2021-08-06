Олимпиада 2020 — гребля на каноэ: украинец Вандюк вышел в полуфинал

В Токио на Олимпийских играх 2020 украинец Юрий Вандюк успешно прошел четвертьфинальный заезд в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на 1000 метров.

В 1/4 финала Олимпиады-2020 украинец долгое время шел третьим. Но в конце концов собрался и смог пройти путь в полуфинал за 4:08.719.

В упорной борьбе он занял второе место с испанцем и забрал последнюю путевку в 1/2 финала.

Накануне в этой дисциплине вырвал себе путевку в полуфинал украинец Павел Алтухов. Он финишировал вторым в заезде в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на 1000 метров.

Что известно о Вандюке и Алтухову

27-летний Юрий Вандюк — серебряный призер чемпионата мира, Европы и Европейских игр.

В 2018 году спортсмен успешно выступил на дистанции 500 м в составе четверки на чемпионатах мира и Европы.

В 2019 году на Европейских играх в паре с Андреем Рыбачко занял второе место на дистанции 1000 м.

25-летний Павел Алтухов — двукратный бронзовый призер чемпионата Европы 2015.

Полуфинальные соревнования Ігор-2020 состоятся завтра, 7 августа. Их начало в 3.44 по киевскому времени.

Фото: НОК