Олимпийские игры 2020: Украина завоевала 19 наград

Украина официально завершила свое выступление на Олимпийских играх 2020, которые проходили в Токио. За эти соревнования копилка нашей страны пополнилась 19-ю медалями.

Среди них — одна золотая, шесть серебренных и 12 бронзовых наград. Золотую медаль для Украины выиграл Жан Беленюк, который в непростом состязании одолел в греко-римской борьбе представителя Венгрии Виктора Леринца.

Серебреные награды в состязаниях завоевали украинские спортсмены борец Парвиз Насибов, каратистка Анжелика Терлюга, велосипедистка Елена Старикова, каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, боксер Александр Хижняк и пловец Михаил Романчук.

Стоит отметить, что Романчук принес в копилку Украины еще бронзовую награду. Всего украинские спортсмены получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, гребле, боксе, прыжках в высоту, карате, велотреке, вольной борьбе и плавании.

Наша сборная команда получила 19 наград. Таким образом Украина заняла 16-е место в мире по количеству медалей на Олимпийских играх в Токио.

Медальный зачет Олимпиады в последний момент возглавили Соединенные Штаты Америки, которые долгое время уступали Китаю. В активе сборной США было больше наград, однако меньше золота, поэтому почти весь период спортивных соревнований Китай возглавлял ОИ-2020.

Американские спортсмены получили 113 наград на Олимпийских играх 2020 в Токио. Среди них — 39 золотых, 41 серебренная и 33 бронзовых медалей.

Китайские олимпийцы заняли второе место в медальном зачете. В копилке Китая 88 наград — 38 золота, 32 серебра и 18 бронз.

Японцы стабильно все игры занимали третье место в списке. В активе японской сборной — 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых наград.