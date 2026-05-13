Винницкий центр ментального здоровья всеукраинской сети Повернення ежегодно будет оказывать бесплатную профессиональную психологическую помощь более 4 тыс. военных, ветеранов и их семей.

Этот проект основали Виктор и Елена Пинчуки для поддержки ментального здоровья защитников Украины, ветеранов и членов их семей, подвергшихся психологическим последствиям войны, вызванной российской агрессией.

Говоря о важности формирования в Украине культуры заботы о ментальном здоровье и преодолении стигмы вокруг психологической помощи, основатель проекта Повернення Виктор Пинчук отметил, что в культуре и традициях нашего общества до сих пор есть предубеждения по поводу обращения к психиатру.

– Что скажут – что я в психушку пошел? На Западе – наоборот: первое, что делает человек, когда есть проблема в семье, с детьми, между мужем и женой или на работе, обращается к психологу или психиатру. Там иногда даже сложно записаться на прием. А у нас такой традиции и культуры нет. Поэтому важно, чтобы и защитники говорили об этом друг с другом и чтобы врачи объясняли, почему это необходимо, – сказал Виктор Пинчук.

Центр ментального здоровья Повернення в Винницу – это пространство поддержки, безопасности и восстановления для военнослужащих, ветеранов и ветеранок, участников боевых действий, освобожденных из плена, а также членов их семей.

В центре оказывают индивидуальную и групповую поддержку, работают с последствиями травматического опыта, помогают стабилизировать состояние и вернуть чувство опоры.

При необходимости специалисты могут назначать медикаментозную терапию. Особое внимание уделяется психологической инклюзии – безопасной и конфиденциальной среде без осуждения и стигмы.

Проект Повернення показывает успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры на базе государственных и коммунальных медицинских учреждений.

Ценой проекта Повернення произведен капитальный ремонт части помещений и создан современный, комфортный и безбарьерный центр с учетом требований инклюзивности и потребностей людей, которые передвигаются на колесных креслах.

В центре работают кабинеты для индивидуальной и семейной помощи, комната групповой терапии, рецепция с зоной ожидания, дневной стационар, манипуляционный кабинет, инклюзивные санитарные узлы.

Также здесь обустроена гончарная мастерская – пространство для свободного самовыражения, которое помогает через работу с материалом снижать напряжение, лучше чувствовать собственное состояние и постепенно возвращать ощущение контроля и опоры.

Пространство центра оснащено оборудованием и материалами для работы специалистов и обновлениями посетителей. В частности, переданы компьютерная техника, мультимедийное оборудование, система психологической разгрузки Shiftwave System, VR-очки, материалы для арттерапии и гончарства, психологические игры, антистрессовые и тактильные средства, а также профессиональная литература для специалистов.

С посетителями центра работает мультидисциплинарная команда, в которую входят психиатры, врач-психолог, клинический психолог, медицинская сестра, медицинский брат и медицинский регистратор. Это обеспечивает комплексный подход к поддержке, учитывающий клинические, психологические и социальные потребности человека.

– Обращение за помощью к специалистам ментального здоровья – это не слабость, а важный шаг к восстановлению. После боевого опыта, плена, потерь или длительного истощения человеку может быть сложно самостоятельно справиться с последствиями пережитого. Наша цель – создать безопасное пространство, где военные, ветераны, ветеранки и их родные могут получить профессиональную поддержку без порицания и с уважением к их опыту, – отметила Инга Тишкул, заведующая центром Повернення в Виннице.

Помощь в Винницком центре Повернення предоставляется бесплатно в амбулаторном формате или по месту жительства посетителей при необходимости.

В частности, специалисты работают с последствиями стресса, тревожными и депрессивными состояниями, посттравматическим стрессовым расстройством, адаптационными и психосоматическими трудностями, а также психотическими состояниями.

По состоянию на сегодня, уже 15 центров сети Повернення, основанной Виктором и Еленой Пинчуками, работают в Виннице, Днепре, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Кропивницком, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Чернигове.

На первом этапе проекта Повернення предполагается открытие 25 центров по всей Украине, которые смогут ежегодно оказывать помощь более 100 тыс. военных, ветеранов и членов их семей.

Адрес центра Повернення в Виннице: Хмельницкое шоссе, 92, главный корпус, буква Б. Телефон рецепции: +38 067 581 97 57. Почта для обращений: vinnytsia@povernennya.org.

