В марте 2026 года на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане была зафиксирована вспышка хантавирусной инфекции. Судно вышло из Ушуайи на юге Аргентины 20 марта и должно было завершить маршрут в Кабо-Верде. На борту находилось около 150 туристов из разных стран.

Заболели ли украинцы хантавирусом на корабле MV Hondius

Во время путешествия у нескольких пассажиров обнаружили признаки инфицирования. Впоследствии у части из них диагноз подтвердили после эвакуации в Нидерланды. Сообщалось о летальных случаях, а также о людях, проходящих лечение после подтверждения диагноза.

По данным МИД Украины, среди членов экипажа судна MV Hondius находились пять граждан Украины.

Один из них был эвакуирован спецрейсом в Нидерланды, еще четверо остаются на борту во время перехода судна в порт назначения. По прибытии их планируют направить в медицинское учреждение для карантинного наблюдения.

В ведомстве отметили, что состояние украинских членов экипажа пока стабильное, признаков ухудшения здоровья не фиксируется.

Зафиксированы ли случаи хантавируса в Украине

Хантавирусы — это большая группа вирусов, которые отличаются путями передачи и течением болезни. В эфире телемарафона Единые новости пресс-секретарь Центра общественного здоровья МЗ Украины Николай Ганич рассказал, есть ли в Украине хантавирус. Он отметил, что в Украине ежегодно регистрируются десятки случаев хантавирусной инфекции.

По его словам, заражение хантавирусом в Украине происходит преимущественно через контакт с грызунами или загрязненными ими поверхностями и пищей. Он пояснил, что инфицирование возможно через пыль, предметы или продукты, на которые попали выделения животных.

Чтобы снизить риск заражения, в ЦОЗ рекомендуют избегать сухой уборки в помещениях, где могут быть грызуны, и вместо этого проводить влажную дезинфекцию и работать в перчатках.

Также в Центре общественного здоровья сообщили, что, несмотря на ежегодные случаи, большинство пациентов в Украине получают лечение и выздоравливают.

Николай Ганич в эфире Вечер.LIVE объяснил, что хантавирус, обнаруженный на лайнере, не является таким же, как те, которые ежегодно фиксируются в Украине.

Он отметил, что южноамериканский штамм Андес может передаваться от человека к человеку при длительном контакте. В то же время украинские варианты такого механизма не имеют.

Он рассказал, что те хантавирусы, которые есть в Украине и которые фиксируются каждый год, передаются исключительно от грызунов к человеку. Передача от человека к человеку в Украине невозможна.

Также он пояснил, что симптомы зависят от типа вируса, ведь южноамериканские штаммы могут вызывать легочный синдром, тогда как украинские — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Где ввели карантин из-за хантавируса

После вспышки хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius в Европе начали вводить усиленные меры эпидконтроля и отслеживания контактных лиц.

Во Франции для всех, кто мог контактировать с инфицированными, действует специальный медицинский протокол. Он предусматривает обязательное обследование, регулярное наблюдение врачей и, по показаниям, изоляцию в медицинских учреждениях. Часть людей уже госпитализировали для дополнительного наблюдения.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что власти сосредоточены на быстром выявлении контактов и разрыве возможных цепочек передачи вируса. По его словам, все службы работают в усиленном режиме.

Правительство также обязало всех пассажиров и контактных лиц пройти медицинский контроль. Если появляются симптомы или есть подозрение на заражение, людей направляют на карантин в больницы.

Медики отмечают, что наблюдение может длиться до 42 дней — это ориентировочный инкубационный период хантавируса. У части пациентов уже идет лечение в больницах Парижа, в частности под наблюдением в отделениях интенсивной терапии. В то же время большинство контактных лиц чувствуют себя нормально и не имеют симптомов.

Франция перевела систему реагирования на усиленный режим с ежедневными координационными совещаниями. Отдельно продолжается установление всех людей, которые могли контактировать с пассажирами после завершения круиза, чтобы предотвратить скрытое распространение инфекции.

В Польше также ввели санитарный надзор за лицом, которое контактировало с пассажиркой этого судна.

