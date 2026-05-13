Днем в четверг, 13 мая, прогремела серия взрывов в Луцке. Враг атакует центр города.

Об этом сообщила секретарь Луцкого городского совета и исполняющий обязанности Луцкого городского головы Екатерина Шкледа.

Взрывы в Луцке 13 мая: что известно

Взрывы в Луцке 13 мая прогремели после 13:00.

По словам секретаря Луцкого горсовета Екатерины Шкледы, взрывы раздавались в центре города.

В то же время, местные медиа со ссылкой на правоохранительные органы сообщают о перекрытии движения в центральной части Луцка — в частности в районе ЦУМа, РЦ Проминь, Набережной и всех городских мостов.

Правоохранители призывают водителей воздержаться от поездок в этом направлении, а жителей центральных районов города, в том числе вблизи РЦ Проминь, оставаться в укрытиях и не находиться на улице.

Пока информация о повреждениях зданий и о пострадавших уточняется.

Идет угроза ударных БПЛА.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили о начале длительной комбинированной воздушной атаки со стороны России.

По данным разведки, враг активно применяет большое количество ударных беспилотников для перегрузки украинской системы ПВО, а в дальнейшем может прибегнуть к использованию крылатых и баллистических ракет.

В ГУР подчеркнули, что таким образом РФ пытается усилить давление на Украину после отказа от предложений по перемирию.

Основной целью атаки на Украину 13 мая есть объекты критической инфраструктуры и системы обеспечения крупных городов.

