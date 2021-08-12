Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Несмотря на переход в ПСЖ: Барселона обязана выплатить Месси €39 млн

Лионель Месси

Каталонская Барселона задолжала экс-капитану Лионелю Месси немалую сумму. Клуб должен выплатить футболисту бонус за лояльность, который прописан в прошлом контракте аргентинца.

По информации El Mundo, сумма долга Барселоны составляет €39 млн.

Эта сумма на €4 млн превышает годовую зарплату Месси, которую он будет получать, выступая в составе французского ПСЖ.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ и официально стал игроком команды на два сезона.

В соглашении есть опция продления еще на год. Месси будет играть за французов в футболке под знаковым 30-м номером.

Ранее, 5 августа, Барселона официально заявила о том, что 34-летний нападающий покидает команду после 17 лет сотрудничества.

Причина ухода Месси из Барселоны — неблагоприятное финансовое положение клуба и жесткий регламент испанской Ла Лиги, где размер расходов клуба должен зависеть от заработков. Барселона не соответствует этому пункту, а значит клуб не может регистрировать новые контракты.

Отметим, что аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании. В его активе семь побед Кубка Испании, восемь — Суперкубка Испании.

Он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2021 году в составе сборной Аргентины Месси выиграл Копа Америки. Это первый его титул на уровне национальных команд.

Источник: El Mundo

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка