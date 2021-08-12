Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую хотели насильно вернуть в Минск после того, как она раскритиковала действия белорусских тренеров, рассказала, как ей удалось сообщить об этом полиции в аэропорту Токио.

Она рассказала в интервью Al Jazeera, что во время разговора тренеры заявили, что у нее есть 40 минут, чтобы собраться. Спортсменка тянула время и позвонила бабушке. Во время телефонного разговора они пришли к выводу, что Кристине стоит вернуться в Минск, но на пути в аэропорт это решение изменилось.

— Я уже ехала в машине в аэропорт и мне перезвонила бабушка, которая сказала, что мне не следует ехать в Минск, потому что там опасно для меня. Ее предупредили, что меня ждет дома.

Когда Тимановская оказалась в аэропорту Токио, ей удалось попросить помощи у японской полиции через переводчик в телефоне. Впоследствии спортсменка через Вену полетела в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

— Сейчас я в Польше, где я нахожусь в полной безопасности. Со мной также мой муж, и страна делает все необходимое, чтобы я жила в безопасности, пока мы здесь, — добавила она.

Спортсменка предположила, что с ней могло бы случиться в случае возвращения в Беларусь.

— Если бы я вернулась в Беларусь, могло бы случиться две вещи — меня либо отправили бы в психиатрическую больницу, либо в тюрьму, — сказала спортсменка.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Тимановская должна была участвовать в беге на 100 м и 200 м. После того как двух спортсменок из Беларуси не допустили к участию в эстафете 4х400 м, белорусский олимпийский комитет включил ее в состав команды в эстафете.

Читайте Тимановская рассказала о продолжении карьеры и травле со стороны СМИ Беларуси

Спортсменка резко раскритиковала это решение руководства, и белорусская делегация отстранила Тимановскую от участия в Играх-2020. Причиной отстранения белорусская сторона назвала “эмоционально-психологическое состояние” спортсменки.

Решение о принудительном возвращении спортсменки в Минск принимал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Позже МОК отозвал аккредитацию двух белорусских тренеров, которые пытались силой отправить спортсменку в Беларусь.

Источник: Al Jazeera