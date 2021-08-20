19 августа венский Рапид и луганская Заря сыграли за выход в групповой этап в раунде плей-офф Лиги Европы-2021/22. Матч состоялся на Вестштадионе и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сразу же после старта ворота Рапида атаковал Сайядманеш. Однако австрийцы на правах хозяев взяли контроль над мячом.

Защитники австрийцев отбились от углового Булеца на шестой минуте матча.

Почти сразу Кочергин мощно пробил из-за пределов штрафной, но вратарь отбил удар.

На 11-й минуте Сайядманеш вышел один на один с голкипером Рапида и обыграл его, но защитники вынесли мяч с линии ворот.

На 20-й минуте Громов, завершая контратаку, пробил, но мяч попал прямо во вратаря.

Сайядманеш снова пробил, но игрока Зари в очередной раз заблокировали защитники хозяев.

На 29-й Шевченко допускает ошибку и Фунтас беспрепятственно попадает в ворота, открывая счет матча.

Через две минуты Кабаєв пробил из центра штрафной, но попал в голкипера.

Почти одновременно желтые карточки получили Кабаєв и Вернидуб за фолы против Фунтаса и Грюлля соответственно.

На сороковой минуте Грюлль пробивал со штрафного, но мяч пролетел выше ворот.

На дополнительной минуте первого матча контратаку Рапида Фунтас нивелировал неточным пасом.

В итоге на перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу австрийцев.

С первых минут второго матча Заря активно начала борьбу за мяч.

На 52-й минуте Граймль сфолил против Громова и получил желтую карточку.

У Сайядманеша была очень выгодная позиция для штрафного, но пробил выше ворот.

Впоследствии Имереков после углового пробил головой в землю и мяч отскочил выше ворот.

На 63-й минуте Сайядманеш вошел в штрафную, но не попал.

На 70-й минуте благодаря Стойковичу был очень острый момент для Рапида, но защитник Зари заблокировал удар соперника из пределов штрафной.

Потом у Зари снова был шанс сравнять счет: Кабаев пробил с близкого расстояния по воротам, но рядом не было никого из партнеров по команде, чтобы добить мяч.

Однако уже на 78-й минуте Кара попал в ворота луганчан и сделал счет 2:0 в пользу австрийцев.

Заря отчаянно пыталась забить, но на 86-й минуте Грюлль забил для своей команды еще один гол.

В итоге матч таки завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Теперь шансы Зари на выход в групповой раунд Лиги Европы значительно сократились.

Ответный матч состоится 26 августа в 19.30 в Запорожье на Славутич-Арене.

Проигравшая команда попадет в групповой раунд Лиги конференций.

Фото: ФК Заря