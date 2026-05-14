Народному депутату Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Хотя правоохранители не называют имени народного депутата, речь, вероятно, идет об Александре Дубинском.

По данным следствия, народный депутат распространял в соцсетях сообщения, направленные на формирование выгодных России нарративов, дискредитацию государственной политики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизации.

Выводы экспертиз констатировали, что материалы содержали признаки распространения нарративов, характерных для российской пропаганды.

5 мая нардепу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Сегодня суд избрал Дубинскому меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога.

В своем Telegram-канале Александр Дубинский подтвердил решение суда и сообщил, что судья постановил перевести его в Менскую колонию № 91.

27 января Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуроров, отменив решение суда первой инстанции о возможности внесения залога за Дубинского.

Источник : Офис генпрокурора

