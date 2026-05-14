В Укрэнерго сообщили, будут ли введены графики отключения света 15 мая
В пятницу, 15 мая, графики отключения электроэнергии в Украине вводить не планируют.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
– Завтра, в пятницу, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении.
В энергетической компании советуют перенести использование мощных электроприборов на период с 10 утра до 18:00.
В вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – рекомендуют экономно расходовать электроэнергию.
Напомним, утром 14 мая ситуация в энергосистеме Украины была сложной из-за массированной атаки РФ.
В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно оставалась без электроснабжения.
В Киеве в результате ракетно-дронового удара была повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК.