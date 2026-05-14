В пятницу, 15 мая, графики отключения электроэнергии в Украине вводить не планируют.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

– Завтра, в пятницу, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении.

В энергетической компании советуют перенести использование мощных электроприборов на период с 10 утра до 18:00.

В вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – рекомендуют экономно расходовать электроэнергию.

Напомним, утром 14 мая ситуация в энергосистеме Украины была сложной из-за массированной атаки РФ.

В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно оставалась без электроснабжения.

В Киеве в результате ракетно-дронового удара была повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК.

