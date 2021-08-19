Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к игрокам национальной команды. Он пожелал им успехов и поблагодарил за пять лет сотрудничества.

Бывший наставник сине-желтых опубликовал прощальный пост в Instagram. В нем Шевченко выразил слова благодарности каждому игроку и пожелал побед с новым тренерским штабом.

— Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми мы прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые пять лет моей жизни, — пишет Шевченко.

В то же время он объяснил, что его со сборной объединяла цель, к которой они вместе шли.

— Спасибо вам за все. Я всегда и везде буду поддерживать вас и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины, — добавил Шевченко.

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Накануне четыре игрока национальной команды трогательно попрощались с Шевченко через видеообращение.

В частности, вратарь Георгий Бущан и защитник Евгений Макаренко поблагодарили его за предоставленный шанс выступать в составе сборной.

1 августа Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины. Вместо него 18 августа исполняющим обязанности главного наставника назначили Александра Петракова.

Уже в сентябре сборная Украины проведет два матча в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Команда сыграет 1 сентября со сборной Казахстана и 4 сентября — сборной Франции.