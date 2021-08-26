Женская сборная Украины по волейболу в пятом туре группового этапа чемпионата Европы победила представительниц Румынии со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:11) и с третьего места вышла в плей-офф.

Выход из группы украинки обеспечили себе двумя предыдущими победами после встреч с командами Финляндии (3:1) и Швеции (3:0). В поединке с Румынией определялось, какое место займет команда.

С начала первого сета основная диагональная нашей команды Олеся Рыхлюк организовала достаточно комфортный отрыв в счете – 10:7, который дальше только увеличивался.

Не помогли и тайм-ауты наставника румынской команды. Соперницы допускали все больше ошибок, принося очки украинками – 25:15.

Во второй партии подопечные Владимира Орлова вновь оторвались от оппоненток, завершив сет со счетом 25:17.

Главной ударной силой заключительного сета стала украинка Юлия Бойко. Румынии же едва удалось добыть 11 очков. В конце концов партия завершилась со счетом 25:11 в пользу украинок.

Самым результативным игроком встречи стала диагональная сборной Украины Олеся Рыхлюк. Она получила 17 очков, реализовав 71% атак.

Итоговая турнирная таблица

Турция – 5 матчей, 5 побед, 15 очков (15:1 по партиям)

Нидерланды – 5 матчей, 4 победы, 12 очков (12:4)

Украина – 5 матчей, 3 победы, 9 очков (9:7)

Швеция – 5 матчей, 2 победы, 5 очков (6:11)

Финляндия – 5 матчей, 1 победа, 4 очка (6:13)

Румыния – 5 матчей, 0 побед, 0 очков (3:15)

Женская сборная по волейболу вышла в 1/8 чемпионата Европы с тремя победами / 3 фотографии

Таким образом, сборная Украины заняла третье место в группе D, и вместе с еще 15 командами вышла в следующий раунд чемпионата Европы.

29 августа украинки встретятся в 1/8 финала с командой Польши в болгарском Пловдиве.

Источник: Федерация волейбола Украины

Фото: Федерация волейбола Украины