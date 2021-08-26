Жіноча збірна України з волейболу в п’ятому турі групового етапу чемпіонату Європи перемогла представниць Румунії із рахунком 3:0 (25:15, 25:17, 25:11) та з третього місця вийшла до плей-оф.

Вихід із групи українки забезпечили собі двома попередніми перемогами після зустрічей із командами Фінляндії (3:1) та Швеції (3:0). У поєдинку з Румунією визначалося, яке місце посяде команда.

Із початку першого сету основна діагональна нашої команди Олеся Рихлюк організувала досить комфортний відрив у рахунку – 10:7, який далі тільки збільшувався.

Не допомогли й тайм-аути наставника румунської команди. Суперниці припускалися дедалі більше помилок, приносячи очки українками – 25:15.

У другій партії підопічні Володимира Орлова знову відірвалися від опоненток, завершивши сет із рахунком 25:17.

Головною ударною силою заключного сету стала українка Юлія Бойко. Румунії ж ледве вдалося здобути 11 очок. Зрештою партія завершилась із рахунком 25:11 на користь українок.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі стала діагональна збірної України Олеся Рихлюк. Вона здобула 17 очок, реалізувавши 71% атак.

Підсумкова турнірна таблиця

Туреччина – 5 матчів, 5 перемог, 15 очок (15:1 за партіями)

Нідерланди – 5 матчів, 4 перемоги, 12 очок (12:4)

Україна – 5 матчів, 3 перемоги, 9 очок (9:7)

Швеція – 5 матчів, 2 перемоги, 5 очок (6:11)

Фінляндія – 5 матчів, 1 перемога, 4 очки (6:13)

Румунія – 5 матчів, 0 перемог, 0 очок (3:15)

Жіноча збірна з волейболу вийшла до 1/8 чемпіонату Європи з трьома перемогами / 3 фотографии

Таким чином, збірна України посіла третю сходинку в групі D та разом із ще 15 командами вийшла до наступного раунду чемпіонату Європи.

29 серпня українки зустрінуться в 1/8 фіналу із командою Польщі в болгарському Пловдиві.

Джерело: Федерація волейболу України

Фото: Федерація волейболу України