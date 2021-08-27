Шевчук принесла Украине второе золото на Паралимпийских играх-2020

Украина Марьяна Шевчук завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Паралимпийка стала первой в дисциплине женского пауэрлифтингу в весе до 55 кг.

Шевчук смогла поднять 125 кг. Таким образом, на счету нашей сборной уже есть две золотые награды Паралимпиады-2020.

Серебро в этой дисциплине досталось представительнице Китая Сяо Цыцзюань.

На третьем месте находится Бесра Думан из Турции.

Что известно о Шевчук

25-летняя спортсменка родом из Винницкой области. Шевчук является заслуженным мастером спорта Украины.

В 2016 году участвовала на Паралимпиаде, которая проходила в Рио-де-Жанейро. Однако тогда Марьяна не смогла завоевать медали.

Шевчук многократная чемпионка Кубка мира. Также она чемпионка Европы 2018 года, тогда девушка установила мировой рекорд.

В января 2019 года получила титул лучшей паверлифтерки мира 2018-го.

Более того, Марьяна обладательница Кубка мира-2021. Тогда же она установила новый мировой рекорд с весом 132 кг.

Паралимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 143 украинских спортсмена в 15 видах спорта.

На счету сборной уже 17 наград: два золота, девять серебряных медалей и шесть бронз.

25 августа пловчиха Елизавета Мерешко завоевала для Украины первую золотую медаль.

Она стала первой в соревнованиях на дистанции 50 м вольным стилем и установила паралимпийский рекорд.