Шевчук принесла Украине второе золото на Паралимпийских играх-2020

Украина Марьяна Шевчук завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Паралимпийка стала первой в дисциплине женского пауэрлифтингу в весе до 55 кг.
Шевчук смогла поднять 125 кг. Таким образом, на счету нашей сборной уже есть две золотые награды Паралимпиады-2020.
Серебро в этой дисциплине досталось представительнице Китая Сяо Цыцзюань.
На третьем месте находится Бесра Думан из Турции.
Что известно о Шевчук
25-летняя спортсменка родом из Винницкой области. Шевчук является заслуженным мастером спорта Украины.
В 2016 году участвовала на Паралимпиаде, которая проходила в Рио-де-Жанейро. Однако тогда Марьяна не смогла завоевать медали.
Шевчук многократная чемпионка Кубка мира. Также она чемпионка Европы 2018 года, тогда девушка установила мировой рекорд.
В января 2019 года получила титул лучшей паверлифтерки мира 2018-го.
Более того, Марьяна обладательница Кубка мира-2021. Тогда же она установила новый мировой рекорд с весом 132 кг.
Паралимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 143 украинских спортсмена в 15 видах спорта.
На счету сборной уже 17 наград: два золота, девять серебряных медалей и шесть бронз.
25 августа пловчиха Елизавета Мерешко завоевала для Украины первую золотую медаль.
Она стала первой в соревнованиях на дистанции 50 м вольным стилем и установила паралимпийский рекорд.