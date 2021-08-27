Шевчук принесла Україні друге золото на Паралімпійських іграх-2020

Україна Мар’яна Шевчук завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Паралімпійка стала першою у дисципліні жіночого пауерліфтингу у вазі до 55 кг.

Шевчук змогла підняти 125 кг. Таким чином на рахунку нашої збірної уже є дві золоті нагороди Паралімпіади-2020.

Срібло у цій дисципліні дісталось представниці Китаю Сяо Цицзюань.

На третьому місці перебуває Бесра Думан із Туреччини.

Що відомо про Шевчук

25-річна спортсменка родом із Вінницької області. Шевчук є заслуженим майстером спорту України.

У 2016 році брала участь на Паралімпіаді, що проходила у Ріо-де-Жанейро. Однак тоді Мар’яна не змогла вибороти медалі.

Шевчук багаторазова чемпіонка Кубку світу. Також вона чемпіонка Європи 2018 року, тоді дівчина встановила світовий рекорд.

У січні 2019 року отримала титул найкращої паверліфтерки світу 2018-го.

Ба більше, Мар’яна володарка Кубка світу-2021. Тоді ж вона встановила новий світовий рекорд з вагою 132 кг.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь 143 українських спортсмени у 15 видах спорту.

На рахунку національної збірної вже 17 нагород: два золота, дев’ять срібних медалей і шість бронз.

25 серпня плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала для України першу золоту медаль.

Вона стала першою у змаганнях на дистанції 50 м вільним стилем та встановила паралімпійський рекорд.