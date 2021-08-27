Тимановская пожертвует деньги от продажи медали пострадавшим спортсменам

Серебряную медаль белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской продали на аукционе eBay за $21 тыс.

Спортсменка завоевала ее на вторых Европейских играх-2019, которые состоялись в Минске. Тимановская тогда стала второй в беге на дистанции 100 метров.

Награду Кристина выставила на аукцион 9 августа. Вчера, 26 августа, он закончился. Таким образом, медаль продали за наибольшую сумму, которая была предложена пользователями.

По словам спортсменки, все средства от продажи медали перечислят в Белорусский фонд спортивной солидарности.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин заявил, что медаль Тимановской вызвала немалый интерес среди коллекционеров и меценатов. Новым владельцем медали стал покупатель из США с очень солидной историей сделок на eBay.

Сама Тимановская призналась, что не ожидала, что за медаль удастся выручить такую ​​большую сумму.

— Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую ​​сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, соревнования.

Ситуация с Тимановской в Токио

На Олимпийских играх-2020 в Токио Тимановская должна была участвовать в беге на 100 м и 200 м. После того, как двух спортсменок из Беларуси не допустили к участию в эстафете 4х400 м, белорусский олимпийский комитет включил ее в состав команды в эстафете.

Спортсменка раскритиковала это решение, после чего белорусская делегация отстранила Тимановскую от участия в Играх-2020. Причиной отстранения они назвали “эмоционально-психологическое состояние” спортсменки.

Решение о принудительном возвращении спортсменки в Минск принимал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

В аэропорту Токио Тимановская обратилась за помощью в полицию. Впоследствии спортсменка через Вену полетела в Польшу, которая предоставила ей гуманитарную визу.

Источник: Фонд спортивной солидарности/BSSF