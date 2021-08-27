Тимановська пожертвує кошти від продажу медалі постраждалим спортсменам

Срібну медаль білоруської легкоатлетки Христини Тимановської продали на аукціоні eBay за $21 тис.

Спортсменка завоювала її на других Європейських іграх-2019, що відбулися у Мінську. Тимановська тоді стала другою у бігу на дистанції 100 метрів.

Нагороду Христина виставила на аукціон 9 серпня. Вчора, 26 серпня, він закінчився. Таким чином, медаль продали за найбільшу суму, що була запропонована користувачами.

За словами спортсменки, всі кошти від продажу медалі перерахують до Білоруського фонду спортивної солідарності.

Виконавчий директор Фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін заявив, що медаль Тимановської викликала чималий інтерес серед колекціонерів та меценатів. Новим власником медалі став покупець із США з дуже солідною історією угод на eBay.

Сама Тимановська зізналася, що не очікувала, що за медаль вдасться виручити таку велику суму.

— Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її куплять за таку суму. Покупця поки що не знаю, але хотіла б із ним познайомитись. Сума дуже велика і ми спрямуємо її на добру справу: на допомогу мені й постраждалим спортсменам, на їхню підготовку, на змагання.

Ситуація з Тимановською у Токіо

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Тимановська мала брати участь у бігу на 100 м та 200 м. Після того, як двох спортсменок з Білорусі не допустили до участі в естафеті 4х400 м, білоруський олімпійський комітет включив її до складу команди в естафеті.

Спортсменка розкритикувала це рішення, після чого білоруська делегація відсторонила Тимановську від участі в Іграх-2020. Причиною відсторонення вони назвали “емоційно-психологічний стан” спортсменки.

Рішення щодо примусового повернення спортсменки до Мінська ухвалював особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

В аеропорту Токіо Тимановська звернулася по допомогу до поліції. Згодом спортсменка через Відень полетіла до Польщі, яка надала їй гуманітарну візу.

Джерело: Фонд спортивної солідарності/BSSF