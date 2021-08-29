В воскресенье, 29 августа, Украинская ассоциация футбола (УАФ) представила новый тренерский штаб сборной Украины во главе с исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым.

Новый тренерский штаб сборной выглядит так:

ассистенты главного тренера — Андрей Аненков и Александр Шовковский ;

; тренер вратарей — Вячеслав Корнозенко ;

; тренеры по физической подготовке — Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый.

29 августа тренерский штаб во главе с и. о. главного тренера Петраковым проведет первую тренировку сборной Украины. Она стартует в 19.00.

О том, что Александр Петраков стал главным тренером сборной Украины по футболу стало известно 18 августа. Петраков будет готовить сборную как исполняющий обязанности тренера. Такое решение принял Исполком УАФ.

Позже Петраков дал первое интервью в новом амплуа. Он отметил, что сделает все возможное для выхода сборной на чемпионат мира в Катаре. Также тренер подчеркнул, что хорошо знает игроков, ведь уже работал с ними в молодежных командах.

В августе пост главного тренера сборной Украины покинул Андрей Шевченко. Он был наставником команды последние пять лет.

После этого должность тренера прочили Сергею Реброву, но он не смог разорвать контракт с арабским Аль-Айном. СМИ предполагают, что УАФ надеется позже назначить Реброва на должность, поэтому Петраков стал исполняющим обязанности.