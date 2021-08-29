Умер бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге умер на 80-м году жизни, сообщил комитет. Причина смерти не раскрывается. Жак Рогге был президентом МОК с 2001 по 2013 год.

Соболезнования выразил действующий президент МОК Томас Бах.

— Все олимпийское движение глубоко соболезнует родным замечательного друга и преданного поклонника спорта, — сказал Томас Бах.

В связи со смертью господина Рогге олимпийские флаги на объектах МОК будут приспущены.

Профессиональная деятельность Рогге

С 1989 по 1992 год, перед назначением на пост президента МОК, Жак Рогге возглавлял Олимпийский комитет Бельгии, а также Европейский олимпийский комитет (с 1989 по 2001 год).

После отставки Жак Рогге стал почетным президентом международного комитета.

Последней Олимпиадой, организованной при его участии, стали Игры 2012 года в Лондоне.