Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Абрамова Юлія |

Помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге

Помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге

Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак Рогге помер на 80-му році життя, повідомив комітет. Причина смерті не розкривається. Жак Рогге був президентом МОК з 2001 по 2013 рік.

Співчуття висловив чинний президент МОК Томас Бах.

– Все олімпійський рух буде глибоко сумувати за втрати чудового друга і відданого шанувальника спорту, ​​- сказав Томас Бах.

У зв’язку зі смертю пана Рогге олімпійські прапори на об’єктах МОК будуть приспущені.

Професійна діяльність Рогге

З 1989 по 1992 рік, перед призначенням на пост президента МОК, Жак Рогге очолював Олімпійський комітет Бельгії, а також Європейської олімпійський комітет (з 1989 по 2001 рік)

Після відставки Жак Рогге став почесним президентом міжнародного комітету.

Останньою Олімпіадою, організованою за його участю, стали Ігри 2012 року в Лондоні.

Читайте
Президент МОК відвідає Україну на запрошення Зеленського

Джерело: МОК

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка