Помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге

Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак Рогге помер на 80-му році життя, повідомив комітет. Причина смерті не розкривається. Жак Рогге був президентом МОК з 2001 по 2013 рік.

Співчуття висловив чинний президент МОК Томас Бах.

– Все олімпійський рух буде глибоко сумувати за втрати чудового друга і відданого шанувальника спорту, ​​- сказав Томас Бах.

У зв’язку зі смертю пана Рогге олімпійські прапори на об’єктах МОК будуть приспущені.

Професійна діяльність Рогге

З 1989 по 1992 рік, перед призначенням на пост президента МОК, Жак Рогге очолював Олімпійський комітет Бельгії, а також Європейської олімпійський комітет (з 1989 по 2001 рік)

Після відставки Жак Рогге став почесним президентом міжнародного комітету.

Останньою Олімпіадою, організованою за його участю, стали Ігри 2012 року в Лондоні.

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Джерело: МОК