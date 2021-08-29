Помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге

Колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак Рогге помер на 80-му році життя, повідомив комітет. Причина смерті не розкривається. Жак Рогге був президентом МОК з 2001 по 2013 рік.
Співчуття висловив чинний президент МОК Томас Бах.
– Все олімпійський рух буде глибоко сумувати за втрати чудового друга і відданого шанувальника спорту, - сказав Томас Бах.
У зв’язку зі смертю пана Рогге олімпійські прапори на об’єктах МОК будуть приспущені.
Професійна діяльність Рогге
З 1989 по 1992 рік, перед призначенням на пост президента МОК, Жак Рогге очолював Олімпійський комітет Бельгії, а також Європейської олімпійський комітет (з 1989 по 2001 рік)
Після відставки Жак Рогге став почесним президентом міжнародного комітету.
Останньою Олімпіадою, організованою за його участю, стали Ігри 2012 року в Лондоні.
Джерело: МОК