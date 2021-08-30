30-летняя украинка Марина Литовченко завоевала для Украины золотую медаль на Паралимпийских играх-2020 в Токио в соревнованиях по настольному теннису в классе 6.

В финале соревнований она победила россиянку Маляк Алиеву с результатом — 11: 6, 11: 4, 11: 3. Поединок продолжался 15 минут.

Это уже 11-я золотая медаль в активе Украины, еще есть 22 серебряных и 11 бронзовых, то есть всего 44 медали. Наша сборная занимает пятое место в медальном зачете.

Что известно о Марине Литовченко

Спортсменка из Харькова имеет немало наград. В 2016 году она стала бронзовым призером XV летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Имеет также бронзу Чемпионата Европы 2013-го и 2015-го годов, а также серебро в 2017-м и 2019-м годах.

На Чемпионате мира в 2017 году заняла второе место, а уже в следующем — завоевала золото.

Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа, а завершатся 5 сентября. Украину в этом году представляют 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.