30-річна українка Марина Литовченко здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх-2020 в Токіо у змаганнях з настільного тенісу в класі 6.

У фіналі змагань вона перемогла росіянку Маляк Алієву з результатом – 11:6, 11:4, 11:3. Поєдинок тривав 15 хвилин.

Це вже 11-та золота медаль в активі України, ще є 22 срібних і 11 бронзових, тобто загалом 44 медалі. Наша збірна посідає п’яту сходинку в медальному заліку.

Що відомо про Марину Литовченко

Спортсменка з Харкова має чимало нагород. У 2016 році вона стала бронзовою призеркою XV літніх Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Має також бронзу Чемпіонату Європи 2013-го та 2015-го років, а також срібло 2017-го та 2019-го років.

На Чемпіонаті світу у 2017 році вона посіла друге місце, а вже наступного – здобула золото.

Паралімпійські ігри в Токіо почалися 24 серпня, а завершаться 5 вересня. Україну цього року представляють 143 паралімпійці в 15 видах спорту.