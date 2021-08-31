Ярмоленко перешел на украинский и рассказал, почему не сделал этого раньше

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем отбора к чемпионату мира-2020 отвечал на вопросы журналистов на украинском языке.

— Я немного стеснялся говорить на украинском, хотя я с родителями и разговариваю на украинском, но он не чист. Я думал, что если я буду использовать слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной, а потом я дал одно интервью на украинском и люди сказали, что вроде ничего, хорошо разговариваю. Сегодня решил попробовать. Если всем нравится, буду разговаривать на украинском, — сказал Ярмоленко.

Футболиста поддержал исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который после слов Ярмоленко перешел на украинский.

— Я тоже тогда буду общаться на украинском, — отметил Петраков.

В конце специалист спросил, не будут ли журналисты смеяться с ошибок. На что те заверили, что не будут.

Казахстан — Украина

Сборная Украины сыграет на выезде против команды Казахстан 1 сентября в 17.00 в Нур-Султане на Астана-Арена в пределах четвертого тура отбора на ЧМ-2022.

В этом матче сине-желтые являются безоговорочными фаворитами, хотя и букмекеры отмечают, что недооценивать казахов не стоит.

Подробнее о прогнозе букмекеров на матч Казахстан — Украина читайте в материале Фактов ICTV.