Полузащитник киевского Динамо перешел во французский Труа

Люксембургский полузащитник Динамо Киев Жерсон Родригес перешел в стан новичка французской Лиги 1 Труа.
Вингер проведет в команде сезон 2021/2022 на правах аренды, сообщает пресс-служба бело-синих.
Труа после стартовых четырех туров идет на последнем двадцатом месте в Лиге 1. За это время команда смогла набрать лишь одно очко.
В прошлом сезоне французский клуб занял первое место в Лиге 2 и повысился в классе.
Родригес в нынешнем сезоне провел лишь три официальных матча за киевлян, в одном из которых появился в стартовом составе.
В сезоне 2020/2021 люксембуржец провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился семью голами, отдал одну результативную передачу и заработал шесть желтых карточек.
Напомним, накануне киевляне оформили трансфер бразильского вингера Атлетико Паранаэнсе Витиньо.
Игрок, контракт которого рассчитан на пять лет, будет выступать в Динамо под 22 номером.
Трансфер Витиньо обошелся бело-синим в шесть миллионов евро.
Источник: пресс-служба Динамо Киев
Фото: пресс-служба Динамо Киев