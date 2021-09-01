Полузащитник киевского Динамо перешел во французский Труа

Люксембургский полузащитник Динамо Киев Жерсон Родригес перешел в стан новичка французской Лиги 1 Труа.

Вингер проведет в команде сезон 2021/2022 на правах аренды, сообщает пресс-служба бело-синих.

Труа после стартовых четырех туров идет на последнем двадцатом месте в Лиге 1. За это время команда смогла набрать лишь одно очко.

В прошлом сезоне французский клуб занял первое место в Лиге 2 и повысился в классе.

Родригес в нынешнем сезоне провел лишь три официальных матча за киевлян, в одном из которых появился в стартовом составе.

В сезоне 2020/2021 люксембуржец провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился семью голами, отдал одну результативную передачу и заработал шесть желтых карточек.

Напомним, накануне киевляне оформили трансфер бразильского вингера Атлетико Паранаэнсе Витиньо.

Игрок, контракт которого рассчитан на пять лет, будет выступать в Динамо под 22 номером.

Трансфер Витиньо обошелся бело-синим в шесть миллионов евро.

Источник: пресс-служба Динамо Киев

Фото: пресс-служба Динамо Киев