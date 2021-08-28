Динамо подпишет бразильского вингера Атлетико Паранаэнсе

Киевское Динамо договорилось о трансфере бразильского вингера Атлетико Паранаэнсе Витиньо.

По информации бразильских СМИ игрок уже прибыл в Киев и до конца дня должен пройти медосмотр, после чего будет объявлено о подписании соглашения.

Сообщается, что бело-синие заплатят за Витиньо 6 млн евро, а контракт с 22-летним футболистом будет рассчитан на пять лет.

При этом игроком также интересовалось французское Бордо, которое готово было заплатить за трансфер 10 млн евро, однако в последний момент переход сорвался из-за правил финансового фейр-плей.

Сам Витиньо также не горел желанием переезжать во Францию, поскольку получил негативные отзывы о клубе от другого экс-футболиста Атлетико Паранаэнсе Отавио, который выступает за Бордо.

Читайте Защитник киевского Динамо оказался в списке самых перспективных игроков до 20 лет

Напомним, текущим летом киевляне уже подписали сенегальского флангового полузащитника Самба Диалло.

Игрок долгое время проходил просмотр в молодежной команде бело-синих, после чего решено было подписать с ним контракт.

Кроме того, в летнее трансферное окно Динамо усилилось тремя форвардами – украинцем Владиславом Кулачем, венесуэльцем Эриком Рамиресом и белорусом Ильей Шкуриным.