Пятая ракетка мира Элина Свитолина одержала очередную победу на Открытом чемпионате США. Таким образом украинка вышла в 1/8 финала турнира Большого шлема.

В матче третьего круга US Open 26-летняя тениситска разобралась со второй ракеткой России Дарьей Касаткиной и не оставила ее шансов.

За 75 минут схватки Свитолина одержала победу над Касаткиной в двух сетах — 6:4, 6:2.

Теннисистки встречают уже шестой раз, и Касаткина ни разу не побеждала первую ракетку Украины.

В следующем туре Большого шлема Свитолина сыграет против Симоны Халеп из Румынии.

Накануне, в первом круге Свитолина обыграла Ребекку Марино из Канады. Эта победа стала для теннисистки 70-й на турнирах серии Большого шлема.

Перед US Open-2020 Свитолина выиграла турнир в американском Чикаго, пополнив свой актив 16-тем титулом WTA.

В финальном матче Элина одолела французскую теннисистку Ализе Корне. А на пути к титулу она победила у Клары Бурель, Фионы Ферро, Кристины Младенович и Ребекки Петерсон.