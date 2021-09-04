Сборная Украины и команда Франции встретятся 4 сентября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках пятого тура отбора европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Это будет одиннадцатая встреча команд в истории. Лишь один раз сине-желтые праздновали победу над сборной Франции. Это произошло в 2013 году в отборе к ЧМ-2014. Пять раз победа была на стороне синих, а еще четыре раза команды расходились ничьей.

Последний раз сборные встречались в марте на Стад де Франс и расписали ничью 1:1.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Дидье Дешама. На победу сборной Франции принимают ставки с коэффициентом 1.65. Успех сине-желтых оценивают в 5.60. Ничейный результат встречи — 3.95.

Встречу в Киеве доверили словенской бригаде арбитров во главе с Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Раде Обренович.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Франция начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.