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Марія Степанюк |
Украина — Франция: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Украина — Франция: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины и команда Франции встретятся 4 сентября на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках пятого тура отбора европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Это будет одиннадцатая встреча команд в истории. Лишь один раз сине-желтые праздновали победу над сборной Франции. Это произошло в 2013 году в отборе к ЧМ-2014. Пять раз победа была на стороне синих, а еще четыре раза команды расходились ничьей.

Последний раз сборные встречались в марте на Стад де Франс и расписали ничью 1:1.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Дидье Дешама. На победу сборной Франции принимают ставки с коэффициентом 1.65. Успех сине-желтых оценивают в 5.60. Ничейный результат встречи — 3.95.

Встречу в Киеве доверили словенской бригаде арбитров во главе с Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Раде Обренович.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Франция начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 21.45.

С начала С конца
Прямая трансляция
18:42 - 04 сентября

Обе команды проведут встречу в гостевых комплектах формы: Украина сыграет в синем цвете (голкипер в красном), а соперник — в белом (вратарь в желтом).

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18:40 - 04 сентября
Заявка Франции на матч

Вратари: Уго Льорис, Майк Меньян, Стив Манданда.

Защитники: Люка Динь, Рафаэль Варан, Курт Зума, Тео Эрнандес, Дайо Упамекано, Норди Мукиеле, Лео Дюбуа, Преснель Кимпембе.

Полузащитники: Поль Погба, Адриен Рабьо, Жордан Верету, Орельен Тчуамени, Маттео Гендузи.

Нападающие: Кингсли Коман, Антуан Гризманн, Тома Лемар, Антони Марсьяль, Карим Бензема, Мусса Диаби.

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18:37 - 04 сентября
Заявка Украины на матч

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризник.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.

Нападники: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

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