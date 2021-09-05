Дуже сильно образився: Петраков розповів про конфлікт із Маліновським

У головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова стався конфлікт із півзахисником Аталанти Русланом Маліновським.

Про це Петраков розповів на післяматчевій прес-конференції.

За його словами, Маліновський на нього дуже образився через те, що не потрапив до стартового складу на матчі зі збірними Казахстану та Франції.

– Я тільки знайомлюся з командою. Я граю за новою схемою. Ми з ним поспілкувалися, коли приїхала збірна. Він ображається, що я його не поставив до стартового складу. Він дуже сильно на мене образився. Я попросив у нього вибачення, що тільки прийняв команду, – сказав Петраков.

Головний тренер зазначив, що йому необхідні у складі гравці, які мають флангову швидкість.

При цьому він не зміг прокоментувати, чи буде Малиновський надалі отримувати виклик у національну збірну.

Нагадаємо, в суботу, 4 вересня, збірна України зіграла внічию із Францією – матч закінчився з рахунком 1: 1.

Українській команді вдалося в кінцівці першого тайму вийти вперед – відзначився Микола Шапаренко, для якого цей гол став першим за жовто-синіх.

На початку другого тайму рахунок зрівняв Адріан Рабьо.

Фото: УАФ