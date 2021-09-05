Сборная Украины принимала команду Франции в рамках пятого тура отбора европейской квалификации к чемпионату мира-2022. Встреча состоялась в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась со счетом 1:1.

На старте матча обе команды демонстрировали осторожный футбол. Первый опасный момент создали подопечные Александра Петракова в середине тайма после розыгрыша углового. Тогда Андрей Ярмоленко пробивал ногой и попал в Уго Льориса, а на добивании Илья Забарный пробил мимо рамки ворот.

Второй момент сине-желтые создали спустя несколько минут после стандарта. Роман Яремчук забросил на Ярмоленко, а тот пробил головой прямо в руки Льорису.

Ответ от действующих чемпион мира не замедлился — Антони Марсьяль выскочил один на один с Андреем Пятовым и пробил от линии штрафной, но украинский голкипер накрыл мяч.

Сине-желтые быстро разогнали контратаку и смогли распечатать ворота Ле блю. Николай Шапаренко издали вколотил мяч в девятку без шансов для Льориса.

Французы сыграли гол после перерыва. Марсьяль вколотил мяч в ворота с близкого расстояния ногой после отскока.

Вывести свою команду вперед в матче имели возможность Антуан Гризманн и Курт Зума, но оба пробили выше перекладины. Под конец встречи Диаби едва не отобрал у сине-желтых заслуженную ничью, но мяч после его удара попал в каркас ворот.

Стартовые составы:

Украина: Пятов, Миколенко, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Цыганков, Шапаренко, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук.

Пятов, Миколенко, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Цыганков, Шапаренко, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук. Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Тчуамени, Погба, Коман, Гризманн, Рабио, Мартиаль.

Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Тчуамени, Погба, Коман, Гризманн, Рабио, Мартиаль. Голы: Шапаренко, 44 — Марсьяль, 51

В отборе к ЧМ-2022 сборная Украины еще не потерпела ни одного поражения, но все пять матчей завершила с ничейным счетом и имеет сейчас 5 очков. Лидером группы D остается Франция, у которой девять очков.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Франция, где собрали все самые интересные моменты игры.