Сборная Чехии примет команду Украины 8 сентября на стадионе Дусан-Арена в Пльзень в рамках товарищеского матча.

Это будет пятая встреча команд в истории. Дважды преимущество было на стороне сине-желтых, один раз наша сборная потерпела поражение и еще одна игра завершилась ничьей.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ярослава Шилгавого. На победу сборной Чехии принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех сине-желтых оценивают в 2.95. Ничейный результат встречи — 3.25.

Встречу в Пльзене доверили словацкой бригаде арбитров во главе с рефери Филиппом Гловой. Ему будут ассистировать соотечественники: Петер Беднар и Эрик Вайсс. Обязанности четвертого рефери исполнит Ондржей Берка.

Текстовая онлайн-трансляция матча Чехия — Украина начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 21.45.