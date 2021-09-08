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Факты / Спорт
Марія Степанюк |
Чехия — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Чехия — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Чехии примет команду Украины 8 сентября на стадионе Дусан-Арена в Пльзень в рамках товарищеского матча.

Это будет пятая встреча команд в истории. Дважды преимущество было на стороне сине-желтых, один раз наша сборная потерпела поражение и еще одна игра завершилась ничьей.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ярослава Шилгавого. На победу сборной Чехии принимают ставки с коэффициентом 2.55. Успех сине-желтых оценивают в 2.95. Ничейный результат встречи — 3.25.

Встречу в Пльзене доверили словацкой бригаде арбитров во главе с рефери Филиппом Гловой. Ему будут ассистировать соотечественники: Петер Беднар и Эрик Вайсс. Обязанности четвертого рефери исполнит Ондржей Берка.

Текстовая онлайн-трансляция матча Чехия — Украина начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 21.45.

С начала С конца
Прямая трансляция
17:47 - 08 сентября

Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, чехи сыграют в красном.

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17:45 - 08 сентября
Заявка сборной Украины

Голкиперы: Бойко, Ризнык;

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Конопля, Корниенко, Качараба, Тымчик, Караваев;

Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Макаренко, Кочергин, Зинченко, Булеца;

Нападающие: Яремчук, Сикан.

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