Сборная Украины за ничью в матче отбора на чемпионат мира-2022 с командой Франции — действующим чемпионом мира — получит премиальные.

Украинская федерация футбола (УАФ) решила поощрить подопечных Александра Петракова и пообещала команде такой подарок.

В то же время сам исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Петраков рассказал, на что игроки вместе с тренерским штабом решили потратить деньги.

По его словам, планируют отдать средства на детский футбол.

— Премиальные за Францию? Да, президент УАФ сказал, что они будут. Но мы с командой решили, что часть денег отдадим на благотворительность, на нужды детского футбола, — сказал Петраков в комментарии одному телеканалу.

Отметим, что все три первые матчи национальной сборной под руководством Петракова завершились вничью.

Так, два отборочных матча на ЧМ-2020 закончились ничьей — 2:2 с командой Казахстана, 1:1 с Францией. Затем был 1:1 в товарищеском матче с Чехией.

4 сентября сборная Украины сыграла с командой Франции в Киеве на НСК Олимпийский.

Голом отметился полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко. За французов забил в ворота украинцев Марсьяль.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Франция можно посмотреть на Фактах ICTV, чтобы вспомнить все самые острые моменты встречи.

Источник: Футбол NEWS

Фото: УАФ